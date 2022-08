Tartă cu banane și lapte condensat – Banoffee Tart. Rețeta simplă fără coacere

Această tartă cu banane și cremă de lapte condensat nu numai că este un desert delicios, dar poate fi și un răsfăț de sărbători sau weekend. Copiii vor cere

porție dublă. Nu necesită coacere deoarece blatul este făcut din biscuiți și unt. Cu umplutură de caramel, din lapte condensat fiert, pe aceste două componente ale tartei le poți face cu o zi înainte, iar finalizarea tartei se poate face chiar înainte de a o servi.

Tartă cu banane și lapte condensat. Rețeta Banoffee Tart

Cantitatea de banane, lapte condensat (dulce de leche) și frișcă depinde cu adevărat de tine. Rețeta mea este o versiune clasică, cu ceea ce cred eu a fi un echilibru bun între cele trei ingrediente, dar dacă ai chef să adaugi mai mult sau mai puțin dintre ele, nu este greșit. Laptele condensat se găsește la conservă în supermarketuri, la raftul cu frișcă lichidă.

Cum se prepară crema de lapte condensat?

Crema de lapte condensat se poate face în două moduri:

1. Se pune conserva nedesfăcută, la fiert într-o oală cu apă. Este necesar ca apa să acopere conserva de lapte condensat pe tot timpul fierberii, pentru a nu exploda conserva.

2. Se toarnă conserva de lapte condensat într-o tavă mică, care se pune într-o altă tavă cu apă. Se dă la cuptor pentru 1,5 ore. Atenție să fie apă în tavă pe parcursul preparării termice a laptelui condensat.

Pentru cantitățile de mai jos am folosit o tavă rotundă cu pereți detașabili de 28 centimetri.

Ingrediente pentru blat

450 gr biscuiți digestivi

150 gr unt 82% grăsime

Ingrediente pentru umplutură

3 banane coapte

1 conservă de lapte condensat îndulcit pentru prăjituri ( 370 gr)

200 ml frișcă lichidă

Ingrediente pentru topping ( opțional)

nucă de cocos

cacao

așchii de ciocolată

nuci zdrobite, bucăți de caramel

Cum se prepară Tarta cu banane și lapte condensat?

1. În primul rând am început să prepar crema de caramel. Am ales metoda de preparare în cuptor, iar după o oră și jumătate am avut o cremă densă aurie cu un miros grozav de caramel.

2. Am mărunțit bine biscuiții în robotul de bucătărie și i-am pus într-un bol

3. Am topit untul pe care l-am turnat în bol, peste biscuiți

4. Am amestecat bine compoziția de biscuiți și unt apoi i-am răsturnat în tava rotundă cu pereți detașabili

5. Cu o lingură am presat bine compoziția de biscuiți peste care am pus o folie alimentară și am dat la frigider pentru 30 de minute

6. După ce s-a scurs timpul, am scos tava din frigider, am turnat crema de caramel și am întins cu o spatulă pe toată suprafața blatului

7. Bananele le-am tăiat felii subțiri și le-am întins uniform peste stratul de caramel.

8. Am mixat smântâna pentru frișcă până s-a întărit apoi am întins-o peste stratul de banane

Peste topping se adaugă toppingul dorit, eu am presărat puțin cacao și se servește rece.

Tarta se dă la frigider pentru 3 ore dar se poate servi și imediat.

Poftă bună!