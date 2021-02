Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus. În unele state, situația este ținută sub control extrem de bine

În întreaga lume, țările înregistrează un număr record de cazuri de coronavirus, din Italia până în Statele Unite, unde al doilea sau al treilea val dezvăluie condiții mai grave decât atunci când pandemia a lovit inițial. Dar unele țări au eliminat pandemia de coronavirus de când a început la începutul anului 2020, raportând zero cazuri începând cu 28 ianuarie 2021, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Iată care sunt țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus

Treisprezece din cele 15 țări și teritorii care nu au raportat cazuri noi de coronavirus sunt insule din oceanele Pacific și Atlantic și se confruntă probabil cu beneficiul de a se învecina doar cu marea.

Dar politicile lor stricte de călătorie pot fi, de asemenea, responsabile pentru succesul insulelor, întrucât alte națiuni și teritorii insulare nu s-au descurcat la fel de bine. Deși aceste țări raportează zero cazuri, acest lucru nu exclude faptul că unele ar putea zbura sub radar.

După cum notează usnews.com, două țări în special, Coreea de Nord și Turkmenistan, au atras scepticismul comunității internaționale cu privire la acuratețea datelor lor de sănătate. Iată țările și teritoriile despre care OMS spune că au raportat zero cazuri de COVID-19:

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Tuvalu

Situat la jumătatea distanței dintre Hawaii și Australia, Tuvalu este alcătuit din trei insule de recif și șase atoli, cu o suprafață combinată de aproximativ 10 mile pătrate și o populație de peste 10.000. Națiunea independentă, membră a Commonwealth-ului, a cunoscut succes în închiderea frontierelor pentru a călători, cu o carantină obligatorie în unele cazuri.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Turkmenistan

Locația non-îndepărtată a Turkmenistanului în Asia Centrală pune întrebări despre capacitatea sa de a îndepărta pandemia COVID-19, care a atins toate continentele, cu excepția unui singur continent din lume. Totuși, țara nu a recunoscut oficial niciun caz de coronavirus, deși oficialii săi au restricționat toate călătoriile comerciale, evenimentele religioase în masă și încurajează distanțarea socială și purtarea de mască, după cum relatează The Associated Press.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Tonga

Arhipelagul care alcătuiește Tonga, cu aproximativ 170 de insule din care 36 sunt locuite, este învecinat de Fiji la nord-vest, Samoa la nord și Niue la nord-est. Se pare că națiunea a ținut coronavirusul departe de țărmurile sale prin restricționarea navelor de croazieră în primele etape ale pandemiei, închiderea aeroporturilor și chiar instituirea unui blocaj național, potrivit The Associated Press, deși țara nu a văzut încă cazuri.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Tokelau

Compus din trei atoli de corali tropicali în Oceanul Pacific de Sud, Tokelau este un teritoriu dependent al Noii Zeelande, deși ambele guverne din Noua Zeelandă și Tokelau îl numesc o națiune. Cele trei atoli au o suprafață de teren combinată de 4 mile pătrate, iar capitala se rotește anual între cele trei atoli. Fără aeroport, Tokelau este accesibil în principal pe navă. Cu o populație de aproximativ 1.500 de locuitori, Tokelau se numește prima națiune care este alimentată complet de energie regenerabilă.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Sfânta Elena

Un teritoriu britanic de peste mări din Oceanul Atlantic de Sud, Sfânta Elena este considerată una dintre cele mai îndepărtate locații din lume, situată la mai mult de 1.200 de mile de coasta de vest a sud-vestului Africii și la 2.500 de mile est de Rio de Janeiro, pe coasta sud-americană. O populație de aproximativ 4.500 ocupă insula de 10 mile pe 5 mile, care a fost nelocuită până la descoperirea sa de către portughezi în 1502.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Samoa

Alcătuită din patru insule locuite și câteva insule nelocuite, Samoa este una dintre cele mai occidentale țări din Polinezia și este o națiune independentă și membru al Commonwealth-ului. Guvernul țării a interzis aproape toate călătoriile către insulele sale, cu excepția cazurilor excepționale, în care a fost instituită o perioadă obligatorie de carantină pentru a evita aducerea COVID-19 în țară.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Insulele Pitcairn

Insulele Pitcairn sunt un grup de patru insule vulcanice care formează singurul teritoriu britanic de peste mări din Oceanul Pacific. Se crede că are mai puțin de 50 de rezidenți cu normă întreagă, insulele se numără printre cele mai puțin populate jurisdicții naționale din lume. Locuitorii sunt biraciali, descendenți în primul rând din tahitieni și, renumit, răzvrătiți ai britanicului HMS Bounty, care au ajuns la Pitcairn în 1790.

Chiar dacă nu a fost nici un caz COVID-19 raportat, guvernul SUA a avertizat cu privire la un risc ridicat de a contracta boli infecțioase pe insule.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Palau

Palau, un arhipelag de peste 300 de insule, este situat la aproximativ 800 de mile sud-vest de Guam și peste 500 de mile la est de Filipine. Este o țară independentă în asociere liberă cu Statele Unite. Națiunea insulară a suspendat inițial toate călătoriile aeriene comerciale pentru a evita pandemia coronavirusului de la granițele sale, trecând ulterior la un model obligatoriu de carantină.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Coreea de Nord

Coreea de Nord este una dintre singurele două țări non-insulare care face parte din această listă, deși raportarea sa despre zero cazuri de nou coronavirus a fost pusă la îndoială. Coreea de Nord are graniță cu China și Coreea de Sud, ceea ce unii cred că ar face improbabilă raportarea a zero cazuri. Coreea de Nord, cea mai mare națiune care a raportat zero cazuri, cu o populație de 25 de milioane de locuitori, a instituit un blocaj strict, restricții de călătorie și și-a închis frontierele, potrivit The Associated Press.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Niue

Situată la aproximativ 1.500 de mile nord-est de Noua Zeelandă, unde este asociată politic, națiunea insulară Niue este una dintre cele mai mari insule de corali din lume și cea mai vestică insulă a Insulelor Cook, deși operează independent. Țara a primit sprijin din Noua Zeelandă pentru a ajuta la combaterea COVID-19.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Nauru

Vecina Kiribati, Nauru este a treia cea mai mică țară din lume după mărime; insula unică, puțin peste 8 mile pătrate, găzduiește a doua cea mai mică populație din lume, în jur de 10.000. Se pare că țara a ținut la distanță coronavirusul prin restricții de călătorie similare cu cele ale insulelor vecine.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Kiribati

Treizeci și două de atoli, recife circulare de corali și o insulă de calcar înălțată alcătuiesc Kiribati, situat la aproximativ 2.000 de mile sud-vest de Hawaii. Țara, una dintre singurele națiuni situate în toate cele patru emisfere, a instituit restricții de călătorie pentru a combate COVID-19 din timp, a devenit mai ușoară, având în vedere că doar o mână de companii aeriene fac călătoria către națiunea îndepărtată.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Statele Federate ale Microneziei

În timp ce statele federate din Micronezia, alcătuite din peste 600 de insule, ocupă mai puțin de 300 de mile pătrate combinate de teren între patru state, aceasta ocupă aproximativ 1 milion de mile pătrate de ocean. Deși țara a raportat zero cazuri de COVID-19 conform Organizației Mondiale a Sănătății, a primit sprijin din partea SUA, Chinei și Japoniei pe tot parcursul pandemiei coronavirusului.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Insulele Cook

Formată din 15 insule mici, Insulele Cook este o națiune insulară situată în Pacificul de Sud, la mai mult de 2.000 de mile nord-est de Noua Zeelandă, unde este legată politic. Se pare că țara a păstrat virusul cu o carantină obligatorie la intrare și a interzis temporar bărcile de agrement din porturile sale, inclusiv navele de croazieră.

Țările cu cele mai puține cazuri noi de coronavirus: Samoa Americană

Un teritoriu necorporat aparținând Statelor Unite, Samoa Americană este format din cinci insule și doi atoli în Oceanul Pacific de Sud. Se află la est de linia internațională de date, în timp ce Samoa, la doar 100 de mile distanță, este chiar la vest de linie. Insula are o populație de aproximativ 55.000 de locuitori și este accesibilă prin călătorii aeriene.