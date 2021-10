Tariful colosal pe care îl percepe Inna pentru un recital chiar şi în timp de pandemie. Adaugă şi taxă pentru transport EXCLUSIV

Inna și Alexandra Stan, aflate într-o permanentă rivalitate, înregistrează un succes uriaș atât pe plaiurile noastre mioritice, cât și peste graniță, fiind aplaudate pe marile scene, din întreaga lume. Reporterii Impact au aflat tarifele celor două dive, la concertele din țară, dar și pretențiile lor, la cazare și la transport. Conform unui organizator de spectacole, care cunoaște tarifele artiștilor români, Inna este mai scumpă decât Alexandra Stan cu 4.000 de euro, ajungând la un tarif de 15.000 de euro, pentru un recital, în condițiile în care, la debut, ele nu câștigau mai mult de 200-300 de euro, la un spectacol.

Cine credea că micuța Elena Alexandra Apostoleanu, născută în Neptun, care și-a câștigat primii bănuți de buzunar ca vânzătoare de articole de plajă, va ajunge, peste ani, una dintre cele mai bine plătite artiste din România? Reporterii impact.ro au aflat care este onorariul Innei, la spectacolele din țară:

”Inna cere 15.000 de euro cu TVA, orientativ, plus transport 1 euro/kilometru, cu TVA, două bilete de avion bussines, la distanțe mai mari de 300 de kilometri, o suită, două camere single, și 5-7 camere două camere twin, la hotel de cinci stele și masă pentru 12-16 persoane”, ne-a declarat un organizator de spectacole, care cunoaște onorariile soliștilor români, pentru Impact.ro

Iar peste hotare, tarifele cresc simțitor, dublându-se chiar, solista având un mare succes în Mexic, unde are deja publicul ei, dar și în Bulgaria, Polonia, Rusia, Ungaria, Turcia și în Grecia, unde piesa ”Hot” s-a aflat în toate topurile muzicale.

Cât o privește pe Alexandra Stan, rivala Innei, senzuala cântăreață, are un tarif cu 4.000 de euro mai puțin:

”Alexandra Stan are, pentru un show de 45 de minute, un onorariu de 11.000 de euro cu TVA ( orientativ), dar mai solicită transport 3 lei/ kilometru, plus TVA, un bilet de avion, o suită și 4 camere duble twin, la hotel de cinci stele. Plus masă pentru 9 persoane.”