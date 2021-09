Alexandra Stan s-a testat pentru Covid-19. Ce le-a arătat cântăreața fanilor săi

Alexandra Stan a luat măsuri după ce a observat că mai mulți colegi de breaslă s-au infectat cu Covid-19! Cântăreața a mers să se testeze pentru a se feri de probleme, așa că le-a arătat fanilor din mediul online rezultatul primit.

Alexandra Stan și-a dorit să se asigure că nu s-a infectat cu virusul după ce a auzit că mai mulți colegi de breaslă au fost internați sau se află acasă, în izolare. Vedeta a mers la o clinică pentru a efectua un test PCR, așa că le-a transmis imediat fanilor rezultatul.

Vedeta își ține fanii la curent cu privire la orice mișcare pe care o face, vrând să sărbătorească momentele bune, sau pur și simplu să ofere o lecție cu privire la momentele neplăcute. Urmăritorii săi au primit rezultatul testului Covid-19 imediat cum artista a intrat în posesia lui.

Cu acestea fiind spuse, Alexandra Stan le-a dezvăluit tuturor că rezultatul a fost unul negativ, așa că nu trebuie să își facă griji, potrivit WOWbiz. Aceasta nu a fost infectată cu Covid-19, iar fanii s-au bucurat enorm în momentul în care au observat InstaStory-ul în care era fotografiat testul PCR.

Între timp, mai multe vedete au fost infectate cu virusul, printre care Theo Rose, Elena Merișoreanu și Viorica de la Clejani. Ultimele două au fost nevoite să ceară ajutorul medicilor de la Institutul Matei Balș pentru a se asigura că starea lor de sănătate nu o să se înrăutățească.

Theo Rose a crezut, inițial, că se confruntă cu o banală răceală, dar a mers să își facă un test pentru că avea multe evenimente programate și nu își dorea să îmbolnăvească pe alți oameni în cazul în care grijile i se confirmau. Aceasta a fost depistată pozitiv cu Covid-19, așa că a rămas în casă, în izolare.

Vedeta le-a povestit fanilor că trece prin boală pentru a doua oară, dar este tristă pentru că a fost nevoită să își anuleze concertele pe care le aștepta cu sufletul la gură. Mai mult, ea a povestit că are grijă de sănătatea ei în timp ce consumă multe vitamine și bea lichide.

„Am dormit întruna, mi-am făcut de lucru prin casă, mi-am făcut băi fierbinți, am luat Paracetamol, mi-am făcut aerosolii mei pentru gât, am luat vitamina C și am băut multe limonade și fresh-uri.”, a transmis cunoscuta cântăreață Theo Rose, pe Instagram.