Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a fost fluierat și huiduit la Iași de mai multe persoane în fața Teatrului Național.

Șeful Senatului a participat la o reuniune de partid. Au fost lansați candidații la alegerile europarlamentare.

Călin Popescu Tăriceanu a ajuns la Teatrul Național din Iași cu mașina. Câteva persoane au început să fluiere, să huiduie și să strige „Mincinosule”, „Trădătorule” și „Hoțule”, potrivit News.ro.

De asemenea, protestatarii au strigat „Tu şi Dragnea să vă duceţi la puşcărie”. În schimb, aproximativ 100 de mebri ai ALDE, adunați pe scările Teatrului Național au scandat „Tăriceanu președinte”.

La conferința regională de prezentare a candidaţilor ALDE pentru scrutinul din 26 mai au luat parte 600 de membri ai partidului din județele Iași, Botoșani, Vaslui și Suceava.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, se așteptă ca formațiunea sa să obțină cel puțin cinci mandate la alegerile pentru Parlamentul European.

În discursul său, președintele Senatului a precizat că îşi doreşte ca Liviu Dragnea să rămână un om liber.

Cât despre un posibil candidat comun pentru alegerile prezidențiale, PSD și ALDE ar urma să discute subiectul după scrutinul din 26 mai.

„Şi el şi eu am spus că am discutat împreună despre viitoarea candidatură din partea coaliţiei şi am hotărât că după alegerile pentru Parlamentul European vom redeschide subiectul ca să hotărâm cum procedăm.” Călin Popescu Tăriceanu