Țări în care duminica este prima zi din săptămână. SUA se numără printre ele

Există țări în care duminica este prima zi din săptămână, așa cum la noi în țară, prima zi din săptămână este considerată a fi ziua de luni. Se pare că nu în toate statele prima zi din săptămână este luni. În timp ce unii oameni folosesc ziua de duminică pentru a se odihni, alții o folosesc pentru a începe munca.

Țări în care duminica este prima zi din săptămână

O săptămână este o unitate de timp egală cu șapte zile. Este perioada de timp standard utilizată pentru ciclurile de zile de lucru și zile de odihnă în majoritatea părților lumii, mai ales acolo unde oamenii se folosesc de calendarul gregorian.

Zilele săptămânii au fost denumite în diferite limbi după planete clasice, diverse zeități și corpuri cerești și alte surse. Numele acestora sunt

luni

marți

miercuri

joi

vineri

sâmbătă

duminică.

Zilele săptămânii

Termenul „săptămână” este uneori extins pentru a se referi la alte unități de timp care cuprind câteva zile, cum ar fi ciclul nundinal al calendarului roman antic.

O săptămână este definită ca un interval de exact șapte zile, astfel încât din punct de vedere tehnic, cu excepția tranzițiilor la ora de vară, 1 săptămână are 7 zile, 168 ore, 10.080 minute sau 604.800 secunde. În ceea ce privește calendarul gregorian, 1 an calendaristic gregorian are 52 de săptămâni.

Prima zi din săptămână în diferite țări

Duminica este prima zi a săptămânii pentru aproximativ jumătate din populația lumii. Luni este prima zi a săptămânii pentru cealaltă jumătate. Există țări care nu încep nici duminică, nici luni: țări precum Afganistan, Iran și Somalia își încep săptămâna sâmbătă.

Dacă calendarul gregorian arată duminica sau lunea ca primă zi a săptămânii, depinde de locul în care locuiești. Majoritatea țărilor încep săptămâna luni, dar majoritatea oamenilor încep duminică:

67 de țări și peste 4 miliarde de oameni încep săptămâna duminică

160 de țări și aproximativ 3,3 miliarde de oameni încep luni

în ceea ce privește populația, este aproape 50/50: jumătate din populația lumii începe duminică.

Aproape toate țările din America de Nord și de Sud își încep săptămâna duminică, în timp ce țările din Europa și Oceania încep în mare parte luni.

Cele mai populate continente ale lumii sunt împărțite: aproximativ jumătate din țările din Africa și Asia sunt în echipă duminică, cealaltă în echipă luni.

Țări care încep săptămâna duminica

Statele Unite și Canada

Argentina, Brazilia, Columbia

Africa de Sud, Nigeria, Egipt

India, Pakistan

Indonezia, Bangladesh

Japonia, Coreea de Sud

Israel

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite.

Țări care încep săptămâna luni

Germania, Franța, Marea Britanie

China, Thailanda, Myanmar

Australia, Noua Zeelandă

Turcia, Irak, Liban

Congo (DR), Kenya, Uganda.

Cum a devenit duminica prima zi

Prima zi a săptămânii din ultimii 5800 de ani a fost numită după cel mai puternic corp ceresc de pe cerul nostru nocturn, Soarele. Ultima zi a devenit cunoscută drept ziua de odihnă.

Cele mai vechi înregistrări istorice ale noastre datează de la babilonieni, cu aproximativ 5800 de ani în urmă. Babilonienii aveau deja o săptămână de 7 zile, începând cu ziua Soarelui. Celelalte zile au fost numite după alte corpuri cerești și zeii babilonieni corespunzători.