Țara din lume care este în 2014, chiar dacă toate celelalte sunt în 2022. Explicația aiuritoare

Când restul țărilor de pe mapamond au trecut în 2022, una a rămas blocată în 2014. Statele lumii au serbat intrarea în noul an, în vreme ce o țară din Africa a rămas în anul 2014, an în care a intrat pe 11 septembrie 2021. Care este explicația? Cum este posibil acest lucru? Explicația, una cât se poate de interesantă, se găsește în rândurile de mai jos ale acestui articol.

Țara din lume care este în 2014

O țară din Africa a rămas în anul 2014, în care a intrat pe 11 septembrie 2021. Aici, anul are 13 luni, 12 luni a câte 30 de zile și a 13-a, ultima, de 5 zile sau 6 zile în anii bisecți, fapt pentru care timpul se calculează diferit în această țară. Ziua are tot 24 de ore, fiind împărțită în 2 părți de câte 12 ore, începând cu 6 dimineața. Spre deosebire de România, spre exemplu, în țara cu pricina mijlocul zilei și mijlocul nopții sunt tot la ora 6.

În țara care este în urmă cu aproape 8 ani față de restul lumii, etiopienii sărbătoresc începutul unui nou an pe 11 septembrie sau pe 12 septembrie, în cazul în care este un an bisect. În Etiopia, căci despre ea este vorba, un are 13 luni, și nu 12 cum ne-am obișnuit să calculăm noi.

Poporul etiopian a intrat în noul mileniu (21) în anul 2007, pe 11 septembrie, fiind, potrivit calculelor de mai sus, n urmă cu 7-8 ani față de lumea occidentală și de calendarul pe care-l cunoaștem cu toții.

De asemenea, aici chiar și anul nașterii lui Iisus Hristos este diferit. În plus, chiar dacă are numeroase sărbători legale recunoscute în întreaga lume, acestea sunt adesea celebrate în cu totul alte zile în Etiopia, motivul evident fiind calendarul diferit.

Citește și: Temperatură de -53,5 grade în termometre. Țara care a fost înghițită de o iarnă cumplită. E stare de urgență

Eplicația aiuritoare. Îți vine să crezi?

Toate acestea pornesc de la anul nașterii lui Iisus Hristos, care este calculat diferit în Etiopia. Când Biserica Catolică a schimbat anul potrivit noilor calcule, în anul 500 d.Hr., Biserica Etiopiană nu a făcut la fel.

Această țară se mai face remarcată și prin alte câteva particularități, cum ar fi faptul că este singura țară africană care n-a fost niciodată colonizată. De asemenea, ea păstrează Chivotul Legământului, cufărul auriu din lemn despre care se spune în Vechiul Testament că ar găzdui tabletele de piatră cu Cele 10 porunci.

De altfel, Etiopia a găzduit primii mulsulmani în afara Arabiei Saudite, în vreme ce adepții mișcării rastafariene îl idolatrizau pe fostul lider etiopian, Ras Tafari (Șeful Tafari), ajuns împăratul Haile Selassie I în 1930.