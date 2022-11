„Câte bordeie, atâtea obiceiuri!”, am putea spune, când vine vorba de tradițiile și obiceiurile lumii. Știm că peste tot în lume, când vine vorba de măritiș, există o sumedenie de tradiții, care-mai-de-care mai ciudate. Este și cazul despre care vorbim azi. Vă propunem să aflați care este țara din Europa în care oamenii sunt acoperiți cu scorțișoară dacă nu se căsătoresc până la 25 de ani.

În Danemarca, dacă nu ești căsătorit la 25 de ani, oamenii au dreptul social de a te împroșca cu scorțișoară. Da, ați citit bine, nu este nicio greșeală. Este cât se poate de adevărat și, bineînțeles că există o explicație pentru această tradiție, să-i zicem.

După cum explică un articol din The Telegraph, străzile din Danemarca sunt adesea acoperite cu scorțișoară. Acest aspect face parte dintr-o tradiție de lungă durată.

Când împlinești 25 de ani, dacă ești necăsătorit, în Danemarca se obișnuiește ca prietenii și familia ta să te acopere cu acest condiment. Nici ei nu se lasă mai prejos, acoperind oamenii din cap până în picioare și stropindu-i cu apă pentru ca scorțișoara să se lipească mai bine.

Danezii explică această tradiție, spunând că stropitul cu scorțișoară ar putea să dateze de sute de ani, de pe vremea când vânzătorii de mirodenii călătoreau și rămâneau burlaci pentru că nu stăteau niciodată într-un loc suficient de mult timp pentru a se așeza cu cineva.

Mulți dintre acești vânzători nu-și găseau niciodată o parteneră și atunci erau numiți Pebersvends, ceea ce înseamnă „Pepper Dudes”. O femeie singură este astfel numită „Pebermø”, sau „domnișoară de piper”.

Acest lucru are sens la cea de-a 30-a aniversare, când scorțișoara devine piper. Dacă se simt super răi, danezii adaugă uneori ouă în amestec pentru că „ajută la aderență”.

Contrar a ceea ce sugerează acțiunile, nimeni nu este judecat pentru că este încă singur la 25 de ani. Vârsta medie la care bărbații se căsătoresc în Danemarca este de 34 de ani și jumătate, iar pentru femei este de 32 de ani.

Mai degrabă decât o pedeapsă, tradiția este doar o scuză pentru a face o glumă și a face glume cu prietenii atunci când ajung la vârste importante. Este, de asemenea, destul de amuzant să vezi pe străzi oameni dați din cap până-n picioare cu scoțișoară. Nu știm cum ar reacționa românii dacă ar vedea așa ceva pe străzi, dar cu siguranță ar fi distractiv.

In Denmark being unmarried on your 25th birthday gives people social license to pelt you with cinnamon. pic.twitter.com/rpeheQvOXi

— Sabrine (@DasSabrine) May 19, 2017