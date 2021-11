Ţara care se pregăteşte deja pentru administrarea celei de-a patra doze de vaccin

În Israel, oficialii îi îndeamnă pe părinți să vaccineze copiii. Tot aici, campania pentru vârstele 5-11 ani are un start lent. Salman Zarka, „țarul coronavirusului” spune că a început deja o nouă rundă de infecții. Ministrul Sănătății din Israel, a declarat că israelienii ar putea fi nevoiți să primească o a patra doză de vaccin. Asta în cazul în care cazurile vor crește din nou. Salman Zarka a avertizat că țara ar putea fi deja martoră la începutul unui al cincilea val de infecție.

Sâmbătă, Ministrul Sănătății din Israel, Nitzan Horowitz, a cerut ca țara să înceapă pregătirile pentru a administra a patra doză de vaccin. „Având în vedere că virusul este aici și va continua să fie aici, trebuie să ne pregătim și pentru o a patra injecție„, a declarat Salman Zarka la radioul public Kan.

El nu a precizat când ar putea fi administrate în cele din urmă a patra doză de vaccin. Zarka a mai spus că următoarea injecție ar putea fi modificată pentru a proteja mai bine împotriva noilor variante ale virusului SARS-CoV-2. Oficialul se referea la Omicron, variantă care provoacă COVID-19, ca și tulpina Delta, foarte infecțioasă.

„Aceasta este viața noastră de acum înainte, în valuri. Dacă învățăm lecțiile din cel de-al patrulea val, trebuie să luăm în considerare posibilitatea cu noile variante, cum ar fi cea nouă din America de Sud.

Se pare că la fiecare câteva luni vom avea nevoie de o nouă injecție. Ar putea fi o dată pe an sau cinci sau șase luni.”, a comentat Zarka, într-un interviu acordat publicației The Times of Israel.