Țara care a învins varianta Delta a covid-19. Ce declară specialiștii care au luptat cu ea

În plin val patru al pandemiei, o veste din Israel vine să le ofere o ultimă speranță țărilor care se luptă cu explozia infectărilor cauzate de Covid-19. Potrivit virusologului de top, medicul Rivka Abulafia-Lapid, tulpina Delta a fost învinsă în această țară, urmând o perioadă de liniște pentru cetățeni, medici și autorități.

Medicul Rivka Abulafia-Lapid susține că, în Israel, valul patru al pandemiei este pe final, urmând ca cetățenii să traverse o perioadă de 6-8 luni de liniște din punct de vedere medical. Motivul ar fi imunizarea a peste 3,7 milioane de israelieni cu cea de-a treia doză de vaccin, în timp ce 5,6 milioane de cetățeni sunt vaccinați cu schema completă, adică cu cele două doze inoculate inițial. În plus, virusologul susține că există slabe șanse de apariție a unei noi tulpini, cel puțin în următoarele luni.

“Estimez că, odată ce primim trei doze, suntem protejați pentru aproximativ un an. Memoria imună ar trebui să fie suficient de puternică timp de un an și poate învinge infectările cu SARS-Cov-2, în majoritatea cazurilor”, a transmis medicul, marți, potrivit Times of Israel.