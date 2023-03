Țara care a descoperit că mai are 7.000 de insule. Oamenii habar nu aveau de ele

Un stat a descoperit întâmplător că are în plus mai multe mii de insule decât avea cunoștință. Așadar, care este țara care a descoperit că mai are 7.000 de insule în plus. Oamenii habar nu aveau de ele, astfel că acum sunt foarte mulțumiți.

O țară a descoperit că are câteva mii de insule în plus față de câte știa. Care este această țară

Japonia și-a renumărat insulele de curând și a ajuns la concluzia că are cu 7.000 mai multe decât știa până acum, informează CNN.

Cartografierea digitală făcută de către Autoritatea pentru Informații Geospațiale din Japonia (GSI) a indicat de curând că sunt 14.125 de insule pe teritoriul japonez, mai mult decât dublu față de numărul de 6.852, folosit oficial de un raport făcut în anul 1987 al Gărzii de Coastă a Japoniei.

Noile insule, descoperite datorită tehnoligiei avansate

Cu toate astea, GSI a precizat, în această săptămână, că noul număr reflectă progresele în tehnologie și detaliile hărților folosite pentru numărare. De asemenea, s-a anunțat că suprafața totală de pământ aflată în posesia Japoniei nu s-a schimbat.

În plus, GSI a mai afirmat că, chiar dacă nu există un acord internațional privind modalitatea de numărare a insulelor, a folosit același criteriu al dimensiunilor ca și în ultima cercetare, care a avut loc acum 35 de ani.

Ce se numește insulă

Aceasta presupune numărarea tuturor suprafețelor de pământ apărute în mod natural și care au o circumferință de minim 100 de metri.

De asemenea, se specifică că noul număr nu include terenul redobândit artificial de Japonia.

Japonia, dispută teritorială cu Rusia

Insulele din jurul Japoniei s-au aflat în mijlocul mai multor dispute teritoriale. Astfel, Japonia revendică insulele Kurile de sud, deținute de Rusia, dar pe care Tokyo le-a denumit Teritoriile de Nord.

Această dispută durează de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, când armata rusă le-a confiscat de la Japonia.

Japonia, dispută teritorială cu China

În plus, Japonia mai are o revendicare devenită istorică asupra insulelor nelocuite Senkaku din Marea Chinei de Est, pe care o administrează în prezent.

Pe de altă parte, China a contrazis de mai multe ori această revendicare. De asemenea, între timp, Japonia și Coreea de Sud sunt implicate într-o altă dispută care durează de mai bine de 70 de ani asupra suveranității unui grup de insulițe recunoscute sub numele de Dokdo de către Seul și Takeshima de Tokyo. Acestea sunt situate în Marea Japoniei, pe care Coreea o numește Marea de Est.