Tanti Sofica trăiește o dramă la doar 2 luni după ce s-a căsătorit cu un bărbat mai tânăr. Vestea cruntă primită

Femeia de 76 de ani, tanti Sofica din Iași, a devenit cunoscută după ce s-a căsătorit cu un bărbat mult mai tânăr, cu 30 de ani mai tânăr. În prag de sărbători, bătrâna a primit o veste groaznică care a distrus-o.

Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, tanti Sofica trăiește o adevărată dramă, după ce a aflat că unul dintre copiii ei a decedat. Aceasta s-a întors în urmă cu câteva zile de la Constanța, acolo unde și-a îngropat fiul în vârstă de 58 de ani. Din păcate, acesta a murit într-un incendiu, iar sărbătorile și viața femeii au fost date peste cap.

„Cum să mă pregătesc de sărbători dacă eu tocmai m-am întors de la înmormântarea fiului meu, de la Constanța?! Nu-mi mai arde de nimic, nu am avut nici bani să îmi aduc copilul aici, acasă. L-am îngropat la Constanța, unde a și murit. A avut loc de veci cumpărat acolo, a costat 17 milioane de lei vechi locul doar cu pământ, fără cavou.

Am vrut să îi facem cavou, dar, dacă nu am avut bani, nu am putut. A murit la 58 de ani într-un incendiu, la barăcile alea în care stătea el. Era ars tot pe corp. Măcar dacă murea de moarte bună, mai era cum era, dar, așa, într-un incendiu, este îngrozitor”, a povestit Sofica Onică, potrivit BZI.