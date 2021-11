O pereche de îndrăgostiți din Iași a uimit întreaga comunitate. Cuplul s-a căsătorit cu greu, după ce a fost refuzat de mai mulți nași. Iată care este detaliul care i-a determinat pe mulți să nu accepte să îi cunune pe cei doi ieșeni.

Din seria ciudățeniilor societății românești, doi îndrăgostiți au uimit comuna Șipote, județul Iași, acolo unde locuiesc. Cuplul din Iași s-a căsătorit cu dificultate, după ce a fost refuzat de mai multe perechi de nași. Se pare că toți au evitat să îi cunune pe cei doi parteneri după ce au observat un detaliu legat de mire.

Deși s-a mai văzut un astfel de cuplu, puțini se așteptau ca o bătrână în vârstă de 76 de ani să se căsătorească cu un bărbat cu 30 de ani mai tânăr. Se pare că pe cei doi îi leagă sentimente intense, de vreme ce și-au dorit să își unească destinele în fața altarului. Femeia a păstrat rochia de mireasă de câțiva ani de zile și a așteptat cu nerăbdare să o îmbrace.

Miluță și Sofica, doi ieșeni îndrăgostiți, au reușit să se căsătorească, după ce preotul i-a sfătuit cum să își găsească nașii. Cuplul trăiește o poveste de dragoste de aproximativ 4 ani, după ce soțul femeii s-a stins din viață. De atunci, Miluță i-a făcut curte iubitei sale. Totuși, gura satului i-a criticat pe cei doi îndrăgostiți, de vreme ce femeia a decis să aibă alături un bărbat care i-ar fi putut fi fiu.

Din păcate, diferența de vârstă dintre cei doi a reprezentat mereu un impediment pentru ca o pereche de nași să decidă să îi cunune. Totuși, preotul, care i-a sfătuit să nu trăiască în păcat, a reușit să le dea o mână de ajutor celor doi îndrăgostiți.

Noi suntem împreună de când a murit soțul meu… Cam după jumătate de an, cam așa. Ei, la început toată lumea vorbea despre noi, nu era om să nu știe. După nu a mai fost cine știe ce tam-tam… ne-au lăsat în pace. Preotul tot mi-a spus că ar trebui să mă cunun, că trăim în păcat. Am vrut să mergem, dar nu am găsit nași. Nimeni nu voia să ne cunune. Până la urmă, fratele lui a acceptat și duminică ne-am cununat, a spus Sofica Onică, conform bzi.ro .

După cununie, cei doi îndrăgostiți au ajuns la casa nașilor, pentru petrecerea de după nuntă. Bărbatul a povestit cum s-au cunoscut cei doi. Se pare că relația dintre ei a evoluat, în ciuda faptului că bărbatul a fost plecat la muncă în străinătate.

Mie mi-e cam rușine. Ce să zic acum? Am făcut-o, am făcut-o. Ne-am cunoscut și am rămas împreună. Eu am venit recent în țară, am fost la muncă în străinătate. Ea mă aștepta mereu… Acum ne-am cununat. Eu am vrut să fiu mire, că nu am fost niciodată, și s-a îmbrăcat și ea în rochie de mireasă. După cununie am mers la nași, am stat la masă, cu serveală, cu muzică… a fost frumos, a povestit Miluță, potrivit sursei citate.