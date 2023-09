Tania Budi, despre frustrări, invidii și încrederea de sine! Vedeta preia energiile negative ale oamenilor, ce păţeşte mereu VIDEO EXCLUSIV

Fără doar și poate Tania Budi este una dintre cele mai frumoase prezențe feminine din showbiz-ul românesc. Ori de câte ori își face apariția, Tania reușește să atragă întotdeauna toate privirile! Nu este de mirare, pentru că de-a lungul timpului, vedeta s-a menținut extraordinar de bine! Pentru fostul manechin, vârsta este doar un număr scris pe cartea de identitate, căci odată cu trecerea timpului, Tania pare că întinerește și le poate da clasă multor tinere de 20 de ani. Cu toate acestea, fosta prezentatoare TV recunoaște că în trecut îi lipsea încrederea de sine. Avem detalii exclusive pentru Playtech Știri, chiar de la Tania Budi.

Prezentă la evenimentul “Prima Fest 2023”, Tania Budi ne-a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și a vorbit deschis despre copilăria sa. Vedeta în vârstă de 55 ani primește nenumărate complimente de la oameni, căci la vârsta sa poate fi invidiată chiar și de către domnișoarele de 20 de ani.

O vedem întotdeauna ca scoasă din cutie, țiplă, elegantă și plină de încredere, dar Tania a dat cărțile pe față! Vedeta ne-a oferit detalii neștiute până acum despre educația pe care a primit-o de la părinții ei, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

“Complimentele sunt întotdeauna binevenite, dar mai greu este să le gestionez. După atâția ani de complimente, nu știu încă să le gestionez foarte bine, nu știu ce să răspund, spun că le mulțumesc, mă mai fâstâcesc, un pic mă rușinez, dar îmi place. Am avut un noroc de la Dumnezeu, nu am cunoscut niciodată două sentimente: frustare și invidie. Sunt două sentimente asemănătoare, dar am crescut cu educație.

Mama mea, un om bun, iubitor de oameni, iar tata era mai impulsiv, dar nu un om rău și am crescut cu o educație mișto. Nu am avut neapărat încredere de sine, asta mi-a cam lipsit, dar nu am avut răutăți, invidii și frustări. Am știut tot timpul că eu pot orice!”, ne-a declarat Tania Budi, în exclusivitate pentu Playtech Știri.