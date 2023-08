Unele persoane pot fi recunoscute din fotografiile de pe vremea când erau copii, alții se transformă în așa fel încât cu greu pot fi recunoscuți. Tânărul din imagine a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi politicieni români. Are mare succes, îl recunoşti?

Astăzi vă propunem să recunoașteți un personaj din politică după o fotografie din copilărie. Tânărul despre care vorbim astăzi a fost pe cai mari pe vremea când Traian Băsescu era președintele Partidului Democrat Liberal.

A deținut funcții importante în statul român, însă s-a făcut remarcat și în showbiz din viața pe care a dus-o.

Este vorba despre Cristian Boureanu, care a fost parlamentar în două rânduri, în 2004-2008 fiind ales de pe listele PNL și 2008-2012. Cristian Boureanu a devenit membru al PDL din februarie 2008 și a fost membru de marcă al acestui partid, având funcția de vice-președinte.

În luna decembrie a anului 2012 s-a retras din politică, demisionând din toate funcțiile deținute în cadrul Partidului Democrat Liberal.

Acum, la aproape zece ani de la divorțul de Valentina Pelinel, fostul politician revine din nou în atenție cu un fapt de pe vremea când era căsătorit cu fostul model.

Actuala soție a lui Cristi Borcea a dezvăluit detalii neștiute din primul mariaj. Astfel, Valentina Pelinel a spus cu ce s-a ales după separarea de fostul politician.

Valentina Pelinel și Cristian Boureanu au divorțat în 2014, după șapte ani de mariaj, fotomodelul de talie internațională alegând să își unească destinul cu cel al omului de afaceri.

„Nu am plecat cu nimic din acel mariaj, nu m-am ales cu nimic la divorț. Nu vreau să mai vorbesc despre asta, nu mă mai interesează, acum am o familie. De amănuntele legale se ocupă avocatul meu. Am să vă pun în legătură cu el”, a declarat Valentina Pelinel, conform cancan.ro.