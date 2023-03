După ce a cucerit fără doar și poate publicul de la noi din țară, copila în vârstă de 13 ani a făcut senzație și peste Ocean. Cine este tânăra din România care a ajuns în finala America’s Got Talent. Cum i-a cucerit iremediabil pe americani cu un moment incredibil.

O româncă în vârstă de doar 13 ani a făcut senzație peste Ocean. Ana-Maria Mărgean a cucerit deja publicul de la noi din țară, fiind votată câștigătoarea sezonului cu numărul 11 al show-ului „Românii au talent”.

Acum, tânăra a participat la un sezon special al competiției, difuzat de o televiziune din SUA. Puștoaica a reușit să ajungă până în finala „America’s Got Talent: All Stars”, numărul ei fermecându-i nu doar pe cei de la masa juraților, ci și pe spectatori.

11 concurenți au ajuns în marea finală, Ana-Maria fiind unul dintre ei. În urma votului dat de publicul din fața micului ecran, tânăra din România a ajuns între primii cinci, premiul fiind câștigat de Aidan Bryant, un acrobat în vârstă de 18 ani.

„În urmă cu doi ani, în pandemie, pot să spun că eram cam plictisită și nu aveam prea multe de făcut, așa că am descoperit un video cu Terry Fator și am fost impresionată. Era atât de priceput! Am fost foarte curioasă să văd cum funcționează… Inițierea în arta ventrilociei am avut-o cu profesoara Crina Zvoboda, pe dânsa am descoperit-o ca fiind singura femeie ventriloc în România.

Am ajuns și eu să fac parte din grupurile de ventrilocie de pe Facebook, să particip la seminarii și chiar să îl cunosc și să mă antrenez pentru semifinală și finală cu un ventriloc cu experiență de zeci de ani, Gary Owen, cel care este și antrenorul lui Darcy Lynn, din SUA și al Celiei Munoz, din Spania, ambele câștigătoare Got Talent”, declara ea, pentru Taifasuri.ro, după succesul de care s-a bucurat în România.