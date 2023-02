Cine este Ana-Maria Mărgean, puştoaica din România care a făcut furori la America’s Got Talent. Reţeta succesului fetiței ventriloc EXCLUSIV

Ana-Maria Mărgean (13 ani), fetiță ventriloc care, în urmă cu doi ani, a uimit juriul de la „Românii au talent” (PRO TV), Andra acordându-i Golden Buzz, a făcut senzație și la actuala ediție a show-ului ”America’s Got Talent”. S-a calificat în finala de peste Ocean, însă, în spatele inegalabilei sale performanțe, se află o muncă titanică și oameni importanți care o susțin. Despre toate acestea ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, profesoara ei de canto, solista Andreea Avarvari sau Ava, pe numele ei de scenă, fostă concurentă la ”Vocea României.

Ana Maria Mărgean a învățat să cânte fără să-și miște buzele, în pandemie, după cum povestea chiar ea, în urma succesului obținut la celebrul concurs de la Pro TV. Talentul nativ i-a fost însă șlefuit de mai mulți profesori de muzică, inclusiv de canto și de ventrilocie (n.r.-persoană care poate vorbi fără a mișca buzele și fără a deschide gura, lăsând impresia că vorbește din pântec):

„În urmă cu doi ani, în pandemie, pot să spun că eram cam plictisită și nu aveam prea multe de făcut, așa că am descoperit un video cu Terry Fator și am fost impresionată. Era atât de priceput! Am fost foarte curioasă să văd cum funcționează… Inițierea în arta ventrilociei am avut-o cu profesoara Crina Zvoboda, pe dânsa am descoperit-o ca fiind singura femeie ventriloc în România.

Am ajuns și eu să fac parte din grupurile de ventrilocie de pe Facebook, să particip la seminarii și chiar să îl cunosc și să mă antrenez pentru semifinală și finală cu un ventriloc cu experiență de zeci de ani, Gary Owen, cel care este și antrenorul lui Darcy Lynn, din SUA și al Celiei Munoz, din Spania, ambele câștigătoare Got Talent”, declara ea, pentru Taifasuri.ro