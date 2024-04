Tânăra din imagine a ajuns cea mai talentată și iubită de români. Are muzica în sânge și face furori cu frumusețea ei naturală

Este una dintre cele mai iubite și talentate artiste din România, melodiile ei clasându-se pe locul 1 în top-uri săptămâni la rând. Caracterul ei, vocea și carisma se numără printre principalele calități. Vă puteți da seama cine este?

Acum este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artista din țara noastră. A intrat în atenția publicului după ce a participat la emisiunea „Bravo, ai stil – Celebrities”, unde a reușit să se plaseze pe locul doi.

După ce a participa la emisiune, oamenii s-au îndrăgostit de caracterul ei și modul de a fi, dar încă sunt multe detalii pe care lumea nu le cunoaște. Are o carieră de succes în muzică, este mămică și are o familie frumoasă.

Probabil că unii v-ați dat seama că este vorba despre Theo Rose, sau Theodora Maria Diaconu, așa cum este în buletin. Artista s-a născut în Ploiești pe data de 8 august 1997.

Artista spune că ambele nume au fost alese de un preot, deoarece părinții ei nu aveau în plan să o aducă pe lume.

Theo nu s-a născut într-o familie înstărită, iar starea financiară a familiei nu a fost mereu una bună. Cu toate acestea, a reușit să se bucure de lucrurile mici și nu le-a cerut multe părinților. Artista își aduce aminte de copilărie cu zâmbetul pe buze.

„În copilărie am fost mai zăpăcită decât ceilalți doi frați ai mei, adică nu am fost cumințenia pământului. În schimb față de generațiile actuale, eu am fost un copil care nu a cerut niciodată nimic. Mie îmi rămâneau chestii de la frații mei, dar nu am cerut, asta mi-a spus și mama.

Știam că nu sunt posibilități, dar aveam strictul necesar acasă, adică nu duceam lipsă, plus că nici vecinii mei nu aveau, iar eu nu aveam la cine să văd nu știu ce jucărie pe care să mi-o doresc. În schimb, o singură dată s-a întâmplat o chestie care a îndepărtat limitele astea.

Stăteam în fața televizorului și mă minunam când vedem o reclamă cu un ceas, dar de câte ori era reclama aia reacționam.

Tata a văzut și într-o zi a venit poștașul cu un colet și am primit ceasul ăla. Am fost nedespărțită de el, În momentul ăla am înțeles că pot să am lucruri și nu este imposibil.(…) Cu chestia asta m-am gândit că aș putea ajunge și eu la televizor”, povestea în urmă cu ceva timp Theo Rose.