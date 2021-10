Tânăra care a obligat LIDL să retragă un produs de la raft. Ce nereguli majore a observat la el

În ultima perioadă Lidl are tot mai multe probleme cu produsele sale scoase la vânzare. În afară de asta, în Franța, compania este cercetată pentru abuzuri asupra angajaților săi. Retailerul german Lidl este supus unor presiuni dure în ultima perioadă, cea mai recentă venind din Scoția.

Conform presei britanice, preluate de BBC, o utilizatoare de TikTok din Scoția a câștigat o victorie împotriva unuia dintre cei mai mari comercianți cu amănuntul din Marea Britanie. Tânăra și-a folosit platforma pentru a face campanie pentru eliminarea unui lot de lapte de ovăz comercializat de retailul german Lidl.

Luna, cunoscută sub numele de @lunahtic, a vrut ca Lidl să acționeze în funcție de îngrijorările sale cu privire la laptele de ovăz. După o campanie asiduă, a reușit să-i convingă pe cei de la Lidl. Videoclipurile ei care evidențiază problema au câștigat milioane de vizualizări.

Lidl și-a scos de pe piață, ca urmare a campaniei, tot laptele de ovăz cu o dată de expirare în anul următor. Oficialii companiei au spus că seriile proaspete vor fi disponibile în curând în magazine. Studenta în vârstă de 23 de ani a început să monitorizeze situația laptelui de ovăz Lidl Just Free în august anul curent. Tânăra spune că a observat că o cutie pe care o cumpărase era plină de„cocoloașe” și „urât mirositoare”.

„Este lapte bun și îl folosesc de ani de zile”, a spus utilizatoarea de TikTok, vorbind despre produsul cumpărat de la Lidl.

„Folosesc patru cutii de carton în fiecare săptămână și cumpărasem un lot mare din acesta cu data de expirare până în 2022. Dar am observat că, atunci când l-am deschis, era plin de bulgări și chiar mirosea. Am crezut că este doar cartonul, dar am încercat altele și toate au fost așa.

La 15 august am contactat sediul central Lidl și am cerut o rambursare pentru suma de 11,20 lire pe care o cheltuisem pe lapte. Nu mi-au dat banii. Au spus că echipa lor de asigurare a calității a analizat-o. Acest lucru a continuat de-a lungul timpului. Am primit în cele din urmă o rambursare pentru o cutie.”, povestește Luna, studenta de 23 de ani.