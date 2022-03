Tânăr polițist, găsit mort în Parcul Copou din Iași. Ce au găsit oamenii legii lângă el

În această dimineață, un tânăr de 25 de ani a fost găsit fără viață în Parcul Copou din municipiul Iași. Potrivit primelor informații oferite de poliție, acesta și-ar fi pus capăt zilelor, însă nu se știe deocamdată motivul.

”În cursul dimineții de 14 martie 2022, în jurul orei 06 am primit un apel la 112 conform căruia în Parcul Copou se află un tânăr în vârstă de 25 de ani care prezintă o plagă împușcată extremitate cefalică. Avea un pistol lângă el. La locul solicitării a fost trimit un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM). Am găsit bărbatul cu leziuni incompatibile cu viața, fără indicație de resuscitare. Echipajul de poliție l-a identificat și a identificat și arma. Există suspiciuni că ar fi polițist” a menționat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU-SMURD Iași.

Bărbatul era de meserie polițiști la IPJ Botoșani. Lucra la secția de poliție din localitatea Leorda, care aparține de municipiul Dorohoi, de la începutul lunii ianuarie a acestui an, fiind angajat din sursă externă. Tânărul nu avea permis de port armă, însă pistolul cu care s-ar fi împușcat era al șefului de post.

Un caz asemănător a avut loc la începutul acestui an, atunci când Adela, o polițistă tot de 25 de ani, s-a sinucis în gara din Strehaia. Tânăra a intrat în acea zi la muncă la ora 8, iar șeful ei a spus că avea o stare de spirit bună. La un moment dat, a ieșit afară pentru a discuta cu soțul ei la telefon, tot polițist de meserie.

După ce s-a încheiat discuția, fata s-a îndreptat către baia gării, acolo unde și-a pus capăt zilelor folosind pistolul. în momentul în care au ajuns ajutoarele, inima ei încă mai bătea, însă s-a stins din viață, în ciuda manevrelor de resuscitare care au durat 45 de minute.

„A preluat-o Ambulanţa din Strehaia, avea încă activitate cardiacă, pe traseu a intrat în stop cardio-respiratoriu. Noi am venit în sprijin şi am resuscitat-o timp de 45 de minute, dar nu s-a mai putut face nimic. Leziuni incompatibile cu viaţa. Are plagă de intrare a glonţului şi plagă de ieşire. Cea de ieşire este de circa 7-8 cm, la nivelul capului”, a declarat medicul de pe ambulanţă.