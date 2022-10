Tabloul vechi de 85 de ani în care apare un personaj cu un telefon mobil în mână trezeste conspirații intense pe internet

Tabloul vechi în care apare un telefon mobil a făcut vâlvă pe internet. Lucrarea a fost realizată în urmă cu 85 de ani de zile și pune într-o nouă perspectivă lumea Americii coloniale. Numai că dispozitivul electronic pictat în tablou a stârnit multe controverse în rândul internauților. Unii vorbesc despre o anumită călătorie în timp.

Tabloul vechi în care apare un telefon mobil

O pictură murală veche de 85 de ani de zile a devenit virală pe internet, în mod special pe rețelele sociale, unde internauții s-au angajat în tot felul de dezbateri controversate. Tabloul a fost realizat în anul 1937 de către Umberto Romano.

Umberto Romano (1906 – 1982) a fost un artist recunoscut pentru multe activități, inclusiv în afara celor care implică pictura. A fost și un profesor pasionat de meserie și o figură importantă în istoria artei din Cape Ann. Acesta s-a născut în Italia, însă pe vremea când era copil a fost dus în America.

Încă de la o vârstă fragedă, Umberto Romano a dezvoltat un interes profund pentru artă și un talent natural pentru pictură. Acum, una dintre lucrările sale, denumită „Mr. Pynchon And The Settling Of Springfield”, stârnește controverse pe internet. Totul din cauza faptului că în pictură apare un telefon mobil.

Conspiraționiștii sunt convinși că pictura cu pricina indică posibilitatea efectuării unei călătorii în timp. Iar asta pentru că era de neașteptat ca în anii 1930, într-o lucrare ce prezintă America colonială a secolului al XVII-lea, să apară un astfel de dispozitiv electronic.

A călătorit Umberto Romano în timp?

Pictura lui Umberto Romano îl înfățișează pe colonistul englez William Pynchon. Acesta era și comerciant de blănuri la acea vreme. A fost cunoscut în mod deosebit pentru fondarea orașului Springfield din Massachusetts (1636). În lucrare, artistul l-a pictat în timp ce făcea comerț cu nativii americani care locuiau în zonă.

Dacă este privită cu atenție, pictura înfățișează și un bărbat care privește fix un obiect dreptunghiular misterios, pe care îl ține în mâna sa dreaptă. Dispozitivul seamănă izbitor de bine cu un telefon mobil, pe care se umblă cu degetul. Acest aspect este unul foarte controversat, mai ales în circumstanțele în care, potrivit informațiilor oficiale, lucrarea nu a fost modificată în nicun fel de când a fost realizată.

Umberto Romano a murit în anul 1982, cu un sfert de secol înainte ca cineva să fi auzit prima dată de iPhone, de exemplu. Circumstanțele surprinzătoare i-au determinat pe unii internauți să susțină că este foarte posibil ca autorul picturii să fi călătorit în timp. În acest fel, el a făcut cunoștință cu tehnologia modernă.

Alți utilizatori ai internetului spun, însă, că obiectul ar putea fi o simplă oglindă. Un astfel de obiect era comercializat în mod obișnuit în Marea Britanie a secolului XVII.