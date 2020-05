Survivor România Live Stream Online pe Kanal D – Ediția de marți, 5 mai

În cel mai important joc de până acum, diferența de scor a fost uriașă și miza a fost una extrem de mare. Concurenții care au trecut de eliminare, au ajuns la jocurile individuale. Echipa Faimoșilor a fost cea câștigătoare, scorul a fost de 10 la 1, pentru ei, fiind unul categoric de această dată. Din nou echipa Războinicilor a fost nevoită să facă nominalizările, rămânând de văzut cine va intra la eliminare.

Faimoșii au fost recompensați cu o noapte de cazare la cel mai luxos resort din Republica Dominicană, așa cum au fost informați de către prezentatorul emisiunii, încă de la începutul ediției. Aceștia au fost copleșiți în momentul în care au intrat în vila de lux. Faimoșii s-au bucurat de un masaj pe cinste și de o masă copioasă.

Din cauză că au pierdut jocul de imunitate de duminică seară, Războinicii au ajuns la nominalizări. Cele două nominalizări ale acestora au fost: Iancu și Andrei. Scorul a fost stabilit de public, în urmă cu câteva săptămâni. Andrei a fost eliminat de la Survivor România, fiind votat de către cei de acasă:

‘‘Mă bucur că am făcut parte din această competiție. Mă bucur enorm de mult că am ajuns până aici. Sper că am dovedit cine sunt. Sper că cei care mă cunosc acasă să confirme faptul că am fost eu. Îmi doresc în continuare să câștige un războinic și îmi pare enorm de rău că plec acum din competiție și nu pot să mă lupt pentru premiul cel mare”, a spus Andrei.