Survivor România Live Stream Online pe Kanal D – Ediția de luni, 2 martie

„(…) Eva avea 2 ani, am chemat Poliția, m-a dat cu capul, era foarte nervos, mi-era foarte frica, nu de mine, de Eva. Când am văzut-o pe Eva când era speriată am zis stop, până aici. Nu știu unde a plecat, în câteva minute am luat-o pe Eva și am fugit”, a mai povestit Adriana.