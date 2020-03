Survivor România, la Kanal D: scandal la propunerile pentru eliminare. Cine ar putea pleca acasă

Echilibrul și așa fragil din echipa Războinicilor de la „Survivor România” este destabilizat și mai mult. S-a lăsat cu scandal de proporții la consiliul de eliminare. Telespectatorii vor afla în această seară care este războinicul ce va părăsi competiția. Vezi cine a fost nominalizat pentru a se întoarce acasă, în România.

Unul dintre cei doi războinici care au fost permanent în atenția fanilor se află doar la un pas de a fi eliminat. Andrei Ciobanu și Cristian Ioniță sunt cei doi concurenți a căror soartă depinde de votul publicului de acasă. Cine va părăsi competiția și care va fi ales favoritul publicului? Răspunsul îl vom afla urmărind o nouă ediție, difuzată în această seară de la ora 20:00, la Kanal D.

Această ultimă nominalizare „a rupt” echipa Războinicilor în două. Cele două tabere și-au aruncat vorbe grele și acuze după Consiliul de eliminare în care a fost nominalizat Cristian. Cea mai afectată de nominalizarea războinicului a fost concurenta Emanuela Huruială.

La rândul lui, Cristian Ioniță a fost profund marcat de consiliul de eliminare, cerându-le colegilor săi explicații în legătură cu motivele pentru care l-au votat. Totodată, războinicul s-a arătat dezamăgit de trădarea coechipierilor.

„De ce mi-a fost frică nu am scăpat. Și râd, și plâng în același timp. De când am intrat în acest concurs am spus ca îmi este frică să nu fiu trădat, și asta am simțit”, a spus razboinicul cu lacrimi în ochi.