Survivor România 2021. Surpriză colosală pentru Culiță Sterp. Nici el nu se aștepta la asta

Survivor România 2021 a început de o săptămână, dar publicul și-a format deja păreri despre Faimoși și Războinici, și-a descoperit preferații și i-a categorisit. Cei mai iubiți concurenți ai show-ului de la Kanal D sunt Culiță Sterp și Jador. Roxana Nemeș este considerată de public drept cea mai frumoasă femeie din Dominicană, în timp ce Roxana Ghiță nu are rival la categoria ”Miss forme apetisante”.

Surpriză pentru Culiță Sterp. Fanii Survivor România 2021 l-au desemnat cel mai frumos bărbat din istoria show-ului

„Mă numesc Nicolae Sterp, dar toată lumea mă știe sub numele de Culiță, de la Niculiță, și sunt cântăreț. Sunt un om ambițios și tot timpul ce mi-am pus în plan am dus la bun sfârșit. Vreau să duc la bun sfârșit și provocarea asta. În primul rând, am venit aici pentru că eu cred că mi se potrivește foarte mult emisiunea asta, că de mic copil am crescut în natură, cu animalele pe lângă mine.

Și am mai venit dintr-un motiv: să-l răzbun pe fratele meu. El a ajuns până în finală și n-a reușit să câștige, Sterp Iancu. Și chiar dacă nu o să fiu câștigător, eu sunt un câștigător pentru că mă așteaptă acasă, pe când o să se termine competiția, iubita mea trebuie să nască. Ăsta e cel mai mare premiu pentru mine. Chiar dacă nu o să câștig, o să merg acasă cel mai fericit dintre toți”, s-a prezentat cântărețul în prima ediție a concursului.

Astăzi, la o săptămână de când publicul a făcut cunoștință cu toți concurenții, i-a văzut evoluând pe traseu, relaționând cu ceilalți și înfruntând provocările din Republica Dominicană, un verdict timid a fost dat. Culiță este desemnat de audiență ca fiind cel mai frumos bărbat din istoria ”Survivor România”.

Roxana Nemeș a fost votată ”Miss Survivor”, iar Roxana Ghiță ”Miss forme apetisante”

Aproape de el în clasament se află Jador, care este de asemenea un concurent iubit de telespectatori, cel puțin asta consideră cei care și-au exprimat punctul de vedere în mediul online. Pe lângă categoria ”Mister Survivor” a existat și ”Miss Survivor”, care a fost câștigată de Roxana Nemeș, cea care în urmă cu câteva săptămâni stârnea controverse la ”Bravo, ai stil! Celebrities” în urma certurilor cu Andreea Tonciu.

Fanii au fost plăcut surprinși să o vadă în noua ipostază, nemachiată și cu un corp de invidiat, după ce a slăbit considerabil în ultimii ani. ”Miss forme apetisante” este o altă categorie la care internauții au votat în număr mare. Câștigătoarea este ”Roxana Ghiță”, numită de colegi și ”Jaguarul feminin”.