Survivor România 2021. Jador a pus ochii pe o concurentă.

Jador a pus ochii pe una dintre concurentele de la Survivor România 2021. Despre cine este vorba și ce l-a dat de gol pe artist.

Se pare că între Jador și una dintre concurentele de la Survivor România 2021 este posibil să se infiripe înfiripe o idilă. Sau cel puțin aceasta este o întrebare care stă pe buzele tututor telespectatorilor care urmăresc emisiunea cu sufletul al gură, fascinați de vedetele arătoase, participante în acest reality-show.

Fanii emisiunii așteaptă nerăbdători să afle ce cupluri se vor mai forma și anul acesta în cadrul concursului. Iar cei luați în vizor sunt Jador și Simona Hapciuc. Cei doi parca ar forma un cuplu frumos, iar apropiații din anturajul artistului sunt de părere că cei este chestiune de timp până când cei doi vor ajunge sa formeze un cuplu.

Prima persoană care susține că îl cunoaște foarte bine pe Jador este Bianca Comănici, fosta concurentă de la Puterea Dragostei. Tânăra este de părere că Simona este genul de femeie care îl atrage pe carismaticul Jador si este convinsă că artistul își va îndrepta atenția spre ea.

Jador și Simona sunt într-adevăr doi tineri foarte frumoși. Cei se tachinează mereu în cadrul show-ului, iar de aici orice este posibil. Poate săgeata lui Cuppidon îi va lovi pe ambii în același timp, la un moment, dat fiind faptul că mai au de petrecut ceva vreme împreună în REpublica Dominicană, atât timp cât vor rămâne în competiție.

Bianca nu este singura care crede acest lucru în ceea ce-l privește pe Jador și Simona. Un alt amic de-al artistului este de aceeași părere. El crede că Jador va fi cucerit de frumoasa Simona.

Deși este un tânăr frumos, talentat, plin de carismă și foarte curtat, se pare că artistul nu a uitat de prima lu8i dragoste. Este vorba despre o tânără pe nume Georgiana pe care Jador ar fi iubit-o foarte mult, dupa cum declara chiar el.

Cu toate acestea tot el a recunoscut că el a fost cel care i-a greșit de nenumărate ori fostei sale iubite, dar și că regretă acest lucru.

Cuvintele pe care le-a spus Jador la adresa fostei sale iubiri demonstrează că intr-adevăr a iubit-o si nu va uita niciodată ceea ce a trăit alături de tânără.

Cuvintele lui spusn tot si nu au nevoie de nicio interpretare.

”Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, a spus Jador.