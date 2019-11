Surpriză uriașă pentru Andra! Ce a pățit artista în culisele celui mai recent concert: “Sunt copleșită”

Surpriză uriașă pentru Andra din partea unui fan. Ce a pățit artista în culisele celui mai recent concert? Cântăreața s-a declarat copleșită.

Alexandra Irina Măruță, cunoscută mai bine sub numele de scenă Andra, este vedetă de televiziune și una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică pop și R&B din România. Artista a demonstrat că vocea ei versatilă poate aborda orice gen muzical, remarcându-se și cu piese din folclorul național. Ea și-a început cariera muzicală de la vârsta de 7 ani și a călcat prima dată pe scenă la concursul muzical difuzat de TVR, ”Tip Top Minitop”, unde a interpretat piesa lui Whitney Houston, ”I Will Always Love You”.

Până în prezent, Andra a lansat 12 albume, ale căror single-uri s-au bucurat de un real succes atât în țară, cât și în străinătate. De altfel, despre rezonanța muzicii sale în străinătate este vorba și acum. Andra a susținut, duminică seară, un concert, în Craiova. Mare i-a fost surpriza atunci când, după terminarea show-ului, aplauzele au venit și din culise, unde o aștepta o fană, venită tocmai din Brazilia.

”Sunt copleșită de pasiunea și dedicarea ei”

Tânăra a zburat 16 ore pentru a-și vedea artistul preferat, iar bucuria a fost mare atunci când Andra a îmbrățișat-o în culise. Bucurie a fost și pe cealaltă parte, căci interpreta a fost impresionată de gestul fetei, astfel că a postat un filmuleț și un mesaj în mediul online, în care și-a arătat recunoștința față de tânăra venită tocmai din Brazilia, dar și față de restul admiratorilor ei.