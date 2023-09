Surpriza uriașă pe care Ilie Năstase i-a făcut-o Ioanei, de ziua ei. Cu ce daruri a alintat-o pe soția sa

S-au certat, s-au împăcat, dar pasiunea este încă vie în celebrul cuplu, iar gestul făcut recent de legenda tenisului o dovedește din plin. Surpriza uriașă pe care Ilie Năstase i-a făcut-o Ioanei, de ziua ei. Cu ce daruri și-a alintat soția.

Formează unul dintre cele mai urmărite și, uneori, controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Povestea lor de dragoste a început acum cinci ani, iar de trei ani sunt soț și soție.

S-au certat, și-au aruncat cuvinte grele în spațiul public, însă au găsit de fiecare dată calea spre împăcare. Fostul sportiv rămâne un cuceritor, iar gestul recent făcut pentru soția sa este cea mai bună dovadă a acestui lucru.

Bruneta a împlinit vârsta de 48 de ani, iar momentul a fost marcat așa cum se cuvine de Ilie Năstase. Acesta i-a pregătit o surpriză uriașă și emoționantă partenerei sale de viață.

Te-ar putea interesa și: Ce surpriză i-a făcut Ioana Năstase soțului ei în vacanță. Cum și-a sărbătorit Ilie Năstase aniversarea de 77 de ani

Ioana Năstase a dezvăluit că ea și soțul ei au sărbătorit ziua sa de naștere în Turcia. Excursia a început cu un cadou emoționant, Ioana a primit un buchet de flori de la fostul sportiv, chiar în aeroport.

„De ziua mea am fugit puțin de aglomerație și agitație împreună cu Ilie. Așa am simțit noi doi să facem. Suntem acum în Istanbul, la prietena mea pentru câteva zile. Până luni o să stăm la ea.

Da, am împlinit 48 de ani dar mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă cu această vârstă. Ilie deja mi-a făcut, de aseară, din Aeroport un cadou, și anume mi-a cumpărat un buchet de flori pentru că el știe că nu pot sta fără flori, dar mi-a spus că urmează ca astăzi să îmi cumpere un buchet mai mare de flori pentru că merit plus excursia asta din Turcia a venit tot din partea lui”, a declarat Ioana Năstase pentru Click!.