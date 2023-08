Ilie Năstase sărbătorește 50 de ani de când a devenit lider ATP. Motivul pentru care Țiriac nu este alături de fostul mare tenismen EXCLUSIV

Ilie Năstase sărbătorește astăzi, 50 de ani de când a devenit lider ATP. Este declarat cel mai bun tenismen roman. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, ”Nasty”, aşa cum era poreclit uneori pentru stilul său neconformist din vremea respectivă, ne-a oferit declarații despre această zi importantă din viața lui.

Fostul mare tenismen are peste 100 de turnee câştigate, dintre care, doar 64 recunoscute, restul fiind cucerite înainte de înfiinţarea ATP, organizaţia mondială a jucătorilor profesionişti.

Vezi și: Pensia rușinoasă pe care Ilie Năstase o încasează. Încă o dovadă că România nu-și respectă valorile VIDEO

Ioana Năstase îi este alături soțului său în această zi importantă. Relația lor a fost plină de evenimente, unele plăcute, altele mai puțin plăcute, dar nimeni și nimic nu îi poate despărți. Cei doi reușesc întotdeauna să lase în urmă problemele și se bucură de prezent.

De altfel, pentru că este o zi importantă, Ilie Năstase sărbătorește la un restaurant de lux, în Mamaia, alături de Ioana și de câțiva prieteni de-ai lor.

Din păcate, Ion Țiriac, bunul prieten al fostului tenismen, nu i-a putut fi alături!

“Pe 23 august era și ziua României. Mă simt mai bătrân cu 50 de ani. Este un succes pentru mine, pentru că am fost primul. Întotdeauna o să menționez că am fost primul adept jucător de la ATP, eu am fost numărul 1.

Numărul 2, 5 nu mai contează. Eu am fost primul, după mine au mai venit și alții. Astăzi sunt cu soția, am desfăcut o șampanie și sărbătorim! Suntem la un restaurant din Năvodari, Mamaia.

Vor mai veni niște prieteni la prânz, să mâncăm împreună.”, ne-a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate pentru Playtech Știri.