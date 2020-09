Surpriză uriaşă la Roma! Simona Halep şi-a aflat adversara din turul 2

Simona Halep și-a aflat prima adversară de la turneul de la Roma, de categorie Premier 5. Surpriză în partida dintre Anastasija Sevastova și Jasmine Paolini, din turul 1 al competiției. Jucătoarea din Italia, locul 99 WTA, a reușit să obțină victoria, scor 6-2, . Deși mai bine cotată și o jucătoare cu mare experiență pe zgură, Sevastova s-a văzut dominată categoric. Jucătoarea din Slovenia traversează o perioadă mai puțin fastă a carierei.

Jasmine Paolini a produs surpriza la Roma şi o va înfrunta pe Simona Halep în turul 2 al competiţiei

Nu este neapărat o veste bună pentru Simona Halep. În fața Anastasijei Sevastova, Simona Halep ar fi avut cu siguranță un avantaj moral. Are 6-3 la meciuri directe, dar trebuie precizat că românca a bifat cinci victorii consecutive. Toate în minimum de seturi. Printre care și un spectaculos 6-0, 6-0 la București, în finala din 2016. În schimb, Simona Halep nu a înfruntat-o niciodată pe Paolini, iar italianca ar putea fi avantajată de acest aspect.

Jasmine Paolini nu a avut un an cu prea multe realizări, iar victoria cu Sevastova este cea mai importantă din 2020. Mai are un succes la o jucătoare de top 100, obținut la Palermo, în luna august. Trecea atunci de Daria Kasatkina. Și ea aflată în mare regres. Paolini nu a jucat niciodată o finală de turneu WTA, dar are câteva competiții câștigate la nivel de ITF.

Simona Halep are un traseu infernal în drumul spre o nouă finală la Roma. În cazul în care va trece de Paolini, jucătoarea din România va avea un duel complicat în turul 3, cu Dayana Yastremska. Jucătoarea din Ucraina, locul 25 WTA, este una dintre cele mai bune reprezentante ale noului val. Amanda Anisimova, jucătoare care o elimina pe Halep anul trecut la Roland Garros, este și ea o posibilă adversară din turul 3.

Petra Martic este cea mai bine cotată dintre posibilele adversare din sferturile de finală. Sofia Kenin, Victoria Azarenka și Sloane Stephens sunt jucătoarele dintre care s-ar putea alege adversara Simonei din semifinale. Iar finala i-ar putea aduce Simonei șansa unei revanșe. Elina Svitolina, cea care o bătea pe Halep în finalele din 2017 și 2018, și Karolina Pliskova sunt pe partea cealaltă a tabloului.