Surpriza primită de Cătălin Măruță de ziua lui de naștere. Andra i-a făcut un cadou special

Cătălin Măruță a avut parte de o aniversare pe cinste. Celebrul prezentator TV a împlinit 46 de ani, iar soția lui s-a asigurat că marchează cum se cuvine acest eveniment important. Ce surpriză i-a făcut Andra soțului ei și cum au petrecut această zi mare.

Cătălin Măruță este unul dintre cei mai iubiți bărbați din România, dar și un personaj controversat, pentru că există mulți oameni care îl judecă. Se bucură de un succes formidabil, are o familie minunată și o mulțime de fani. A ajuns la 46 de ani și se simte cu adevărat împlinit.

Celebrul prezentator TV a făcut o postare specială cu ocazia zilei sale de naștere, în care a mărturisit că are exact viața la care a visat mereu. Mărturisește că ultimul an a fost unul plin de reușite, care a trecut repede, dar i-a lăsat un gust plăcut.

Vedeta simte că a făcut tot ce i-a stat în putință și are încredere în viitor. Cătălin Măruță a ajuns la concluzia că familia este importantă, la fel și timpul petrecut cu cei dragi și faptul că îi are aproape mereu pe aceștia.

”Ultimul an a trecut cu o viteză uimitoare și am rămas cu multe amintiri frumoase! La 46 de ani, simt că pot privi cu aceeași bucurie și spre trecut și spre viitor. Am sentimentul că am făcut mereu tot ce am putut și cu cele mai bune intenții, iar viitorul sper ca va fi la fel de interesant. Cu fiecare an care trece, sunt din ce in ce mai convins că lucrurile simple sunt cele care contează cel mai mult: timp cu familia, sănătate, motive să râzi, dimineți în care timpul nu prea contează și îi ai aproape doar pe cei dragi”, a scris Măruță pe Instagram.