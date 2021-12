Surpriză neplăcută pentru Ianis Hagi aseară. Ce a pățit românul

Surpriză neplăcută pentru Ianis Hagi aseară. Internaționalul român a devenit titular de la sosirea lui Giovanni van Bronckhorst pe banca tehnică de la Rangers. Cu toate acestea, evoluțiile sale, cu mici excepții, au fost neconvigătoare. Ianis Hagi pare a nu-și găsi locul în sistemul de joc adoptat de antrenorul olandez. Duminică, în partida de campionat cu Hearts, fiul „Regelui” a avut parte de o surpriză și mai nedorită.

Ianis Hagi a fost taxat, în câteva rânduri, de presa din Scoție. I s-au reproșat pasele greșite, ba chiar a fost ironizat, scriindu-se că „parcă înota în noroi”. După meciul din Europa League cu Lyon, scor 1-1, Ianis Hagi a declarat că el și colegii săi au considerat prioritar campionatul, de aici rezultând prestațiile mai puțin convingătoare din cupele europene.

„Am venit aici ca să jucăm bine, să încercăm lucruri noi ca şi echipă. Ştiam că nu avem niciun fel de presiune în această partidă. Am venit doar să ne testăm forţele şi cred că o remiză la Lyon este un rezultat satisfăcător.

Cred că modul în care am început grupa nu a fost cel pe care ni l-am dorit. Am ştiut totuşi că avem meciuri importante şi în campionat. Cred că am considerat competiţia internă a fi prioritară. Am obţinut rezultate bune acolo. În cele din urmă, când reuşeşti să te califici dintr-o grupă din Europa League, pentru al treilea sezon la rând, cred că este o bună performanţă”, a spus Ianis Hagi la conferința de presă de după partida cu Lyon.