Surpriză la Antena 1! Ce fotbalist român a luat „Cuțitul de Aur” la Chefi la Cuțite

Alberto Florin Chelu, 35 de ani, este în centrul atenției la ediția cu numărul 13 al emisiunii Chefi la Cuțite. Acesta a fost atacant la Dacia Mioveni, dar și-a demonstrat talentul și la gătit. A a pregătit o rețetă de cod poșat cu edamame, piure de mazăre și fenicul care i-a impresionat pe Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu.

Alberto Florin Chelu a fost atacant la Dacia Mioveni între 2004 și 2006. Acum lucrează în Anglia, într-un local cu specific franțuzesc

„Am jucat fotbal, de la 10 ani. Am jucat la Dacia Mioveni în Divizia B. Eram atacant și am înscris ceva goluri. Am promovat în prima divizie, dar nu am apucat să joc. Cei de acolo au vrut să mă împrumute la altă echipă, iar eu nu am vrut, fiind încăpățânat.

Am vrut să-mi iau actele și să încetez contractul. Am fost în Spania și Elveția, dar m-am întors acasă. Am ales bucătăria pentru că îmi place să gătesc. Acum lucrez în Anglia, într-un local cu specific franțuzesc”, a spus Alberto Florin Chelu la Antena 1, televiziunea care transmite emisiunea.

Jurații au fost impresionați de gustul preparatelor gătite de Alberto Chelu și i-au oferit cele trei cuțite care îl trimit în runda următoare. Doar că Florin Dumitrescu avea planuri mai mari cu fostul fotbalist. După ce a trecut prin culise, a venit și i-a înmânat lui Alberto Chelu „Cuțitul de Aur”. Este distincția maximă, care îi asigură prezența la battle-uri, din echipa lui chef Dumitrescu.

Alberto Florin Chelu este născut la Pitești și a jucat în Liga 2 sub comanda lui Iordan Eftimie, între 2004 și 2006. După ce a decis să renunțe la fotbal a încercat să își demonstreze și talentul în bucătărie. Și chiar s-a demonstrat mai eficient în zona aragazului decât în fața porților adverse. Acum va reprezenta echipa lui Florin Dumitrescu mai departe în competiție.