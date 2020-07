Surpriză la al doilea test de coronavirus făcut de Novak Djokovic! Ce rezultat a primit sârbul

Novak Djokovic a efectuat un al doilea test de coronavirus, după ce la finalul lunii iunie a fost anunţat ca pozitiv. De această dată, sârbul a primit răspuns negativ, astfel că nu mai este infectat cu COVID-19. În aceeaşi situaţie se află şi soţia liderului ATP, Jelena, care şi ea a primit răspuns negativ la al doilea test, informează lequipe.fr.

Novak Djokovic a fost testat pozitiv în timpul Adria Tour, turneu care a avut loc la Zagreb şi apoi, etapa a doua, la Zadar. Ambele evenimente s-au disputat cu spectatori, fără a fi respectate reguli de distanţare. Nu doar Novak Djokovic s-a îmbolnăvit la Adria Tour, ci şi alţi jucători care au participat la competiţie, Grigor Dimitrov şi Borna Coric, dar şi antrenorul jucătorului sârb, Goran Ivanisevic.

Mai mult, Djokovic şi colegii săi din circuitul ATP care au participat de la evenimentul din Belgrad au fost criticaţi pentru că au mers într-un club de noapte din Belgrad, unde au sărbătorit şi nu au mai ţinut cont de nicio măsură de prevenţie împotriva COVID-19.

După ce au fost testaţi pozitiv, Novak Djokovic şi soţia sa, Jelena, au fost izolaţi în Serbia. Dacă rezultatele vor rămâne negative, este de aşteptat ca jucătorul sârb, care a fost asimptomatic, să poată participa la turneele care vor avea loc la reluarea sezonului, în luna august.

Totuşi, Novak Djokovic s-a arătat sceptic în ceea ce priveşte participarea sa la US Open, turneul de Grand Slam care va lua start la finalul lunii august, la New York, în condiţiile în care organizatorii au anunţat măsuri extrem de severe pe care toţi participanţii vor fi obligaţi să le respecte. New York este oraşul care a înregistrat cele mai multe cazuri de coronavirus din întreaga lume, peste 400.000.