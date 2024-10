Surpriză! Jador și Oana Ciocan și-au ales deja nașii de cununie. Are și un mesaj special pentru Zanni

Jador, celebrul cântăreț din România, și-a surprins fanii recent printr-un anunț special: el și logodnica sa, Oana Ciocan, și-au ales deja nașii de cununie. Cei doi se pregătesc intens pentru nunta care va avea loc anul viitor, iar prietenii și apropiații sunt la fel de entuziasmați pentru marele eveniment. Artistul, cunoscut pentru personalitatea sa deschisă și carisma de pe scenă, a dezvăluit și câteva detalii inedite despre ceremonia ce urmează să aibă loc, precum și un mesaj personal pentru prietenul său, Zanni.

După multă așteptare, Jador și Oana Ciocan au hotărât cine le va fi alături ca nași în ziua cea mare. În cadrul unui interviu, Jador a anunțat cu bucurie că prietenul său apropiat, Cătălin Moroșanu, cunoscut publicului larg drept Moro, va fi nașul lor de cununie. Alegerea nu este o surpriză pentru cei care cunosc relația strânsă dintre Jador și Moroșanu, cei doi legând o prietenie solidă în timpul participării la diverse emisiuni și proiecte în Republica Dominicană.

„Avem nași! Îl avem pe Moro, el este nașul nostru. Asta mi-a spus din Dominicană, că indiferent cu cine m-aș însura, el va fi alături de mine în ziua nunții,” a spus Jador, vizibil emoționat de decizia luată.

Nunta celor doi va fi cu siguranță un eveniment de neuitat, iar Jador se asigură că va include momente speciale pentru invitați. Artistul a recunoscut însă că nu este un dansator desăvârșit, astfel că dansul mirilor îl stresează puțin. Cu toate acestea, pentru a face momentul mai personal, Jador a compus o piesă specială pe care plănuiește să o interpreteze chiar la nuntă.

„Pentru dansul mirilor, am compus o piesă. O să o cânt la nuntă. Se numește Ești frumoasă, și e pentru Oana. Nu vreau să o cânte altcineva, nu o va simți nimeni cum o simt eu. Am emoții, pentru că nu sunt priceput la dans, dar momentul va fi magic,” a explicat artistul.

Jador a mai mărturisit că dorește ca nunta să fie un eveniment vesel, unde prietenii și familia să se bucure împreună de fericirea lor, cu muzică și dansuri care să țină toată noaptea. Manelistul a spus chiar în glumă că speră să fie atât de prins de atmosfera evenimentului încât să ajungă să „cadă pe jos” de oboseală, sub privirea amuzată a familiei.

În interviul său, Jador nu a ezitat să abordeze și un subiect sensibil, legat de relația sa cu Zanni, alt artist și vedetă din România. Cei doi au avut în trecut o relație tensionată, care a culminat cu o serie de acuzații venite din partea lui Zanni, dar Jador a ales să nu se lase afectat de această situație.

„Am un mesaj de la Zanni, dar nu vreau să intru prea mult în detalii. Mi-a mulțumit pentru ceva și apoi a spus altceva care nu merită să fie repetat. Nu mai am pretenții de la el. Credeam că suntem prieteni după piesa pe care am lansat-o împreună, dar viața merge înainte. Fiecare își alege prietenii, iar dacă el nu vrea să fie prieten cu mine, nu am nicio problemă cu asta. Oana nu e la mijloc în această poveste, iar eu am alte lucruri de care să mă ocup acum,” a spus Jador.