Oana Ciocan, adevărul despre despărțirea de Jador. Nu a mai putut rezista în scandalul manelistului cu Zanni

Scandalul dintre Zanni și Jador a luat amploare recent, iar în centrul atenției se află Oana Ciocan, fostă parteneră a lui Jador. Zanni, câștigătorul emisiunii Survivor, a lansat acuzații grave la adresa cântărețului, susținând că Jador ar fi fost violent în relația cu Oana. Potrivit lui Zanni, Oana ar fi suferit din cauza hărțuirii și abuzurilor, iar Zanni a decis să intervină, având o relație de colegialitate cu Oana din timpul emisiunii.

Scandal uriaș între Zanni și Jador

Zanni a afirmat public că Oana i-ar fi povestit cum a fost agresată fizic și emoțional de Jador. El a adus în discuție momente tensionate din relația lor, spunând că Oana a suferit mult din cauza comportamentului lui Jador. În replică, Jador a negat acuzațiile de violență domestică și a reacționat dur, amenințându-l pe Zanni în mediul online.

După aceste acuzații, Oana Ciocan a intervenit cu un mesaj pe rețelele sociale: „Vreau să clarific câteva lucruri care s-au spus despre mine și fosta mea relație. În primul rând, am fost crescută într-o familie fericită, bazată pe respect și dragoste, și am învățat ce înseamnă o relație sănătoasă. Nu am tolerat și nu voi tolera niciodată comportamente care ies din acest tipar. Este important ca fiecare să își vadă de viața și de treaba lui, fără a trage concluzii greșite”.

Ce spune Oana Ciocan despre violența domestică

Oana Ciocan neagă acuzațiile lui Zanni la adresa lui Jador, fosta concurentă de la Survivor dezvăluind că artistul nu a fost niciodată violent cu ea. Cu această ocaazie, pentru a lămuri întreaga situație, tânăra a dezvăluit și motivul despărțirii dintre ei.

„Nu au existat niciodată altercații între mine și Ionuț. Nu au fost niciodată violențe între noi doi. Ne-am iubit foarte mult, ne purtăm un respect. Ionuț este un om extraordinar care m-a iubit, m-a respectat, mi-a acordat atenție, a fost un om foarte, foarte bun. L-am iubit extraordinar de mult. Nu am vorbit și nici nu ținem legătura pentru că suntem două pietre tari. Despărțirea noastră a venit în urma faptului că el muncește extraordinar de mult și, cumva, noi nu aveam timp unul pentru celălalt, iar asta ne-a cauzat cumva. Poate că la momentul respectiv nu ne-am acordat răbdare unul altuia, nu știu exact. Au fost lucruri minore, doar că alegerea noastră a fost să ne despărțim. Toți oamenii care îl cunosc pe el știu ce suflet are, știu că el a ajutat foarte mulți oameni, fără a se posta sau să vorbească cu presa. De multe ori, a ajutat și doar eu am văzut. A ajutat oameni care i-au făcut foarte mult rău, iar eu îi spuneam să nu îi ajute”, a precizat Oana Ciocan pe Instagram.

Mesaj dur pentru Zanni

În ceea ce îl privește pe Zanni, Oana Ciocan l-a criticat pentru că s-a băgat în povestea ei cu Jador: „Este un om blând, iertător, afectuos. Dacă l-am iubit și îl iubesc, asta înseamnă că este un om bun. Părinții mei știu cum a fost relația noastră. Dacă se întâmpla ceva grav între noi doi, maltratare, injurii, lucruri care nu sunt normale că suntem în 2024, vă asigur că poliția știa treaba asta, părinții mei știau treaba asta. Nimeni din exterior nu are dreptul să își spună o părere despre o relație în care nu a fost niciodată și nici nu știe. Nu trebuie să te bagi niciodată între doi oameni. Este foarte trist ca tu ca om să te bucuri de răul altcuiva. Nu ai în sufletul tău o fărâmă de bucurie, de iubire”.