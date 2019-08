Summer Well 2019, cel mai așteptat festival de lângă București. Calendarul show-ului. Ce artiști vor fi prezenți

După Neversea,Untold și Electric Castle, urmează și Summer Well 2019. Cel mai așteptat festival de lângă București va avea loc în intervalul 9 – 11 august, pe Domeniul Știrbey de la Buftea. Mai jos ai calendarul show-ului și artiștii care vor urca pe scenă.

Summer Well 2019: calendarul show-ului, artiști

Începe Summer Well! Evenimentul va avea loc în perioada 9 – 11 august 2019. Cea de-a noua ediție va aduce participanților noutăți în materie de artă, experiențe și tehnologie cum ar fi: Colecția de Artă Summer Well, Conferințe Visual Playground, Iarmaroc by Subcarpați. De asemenea, festivalierii sunt așteptați pe 10 și 11 la After Party.

Headlinerii de pe scena principală vor fi ”The 1975”, “The National”, “Jungle” și “Razorlight”. Sumer Well 2019 cumulează cele mai creative proiecte românești, ce vor fi denumite Summer Well X, din care fac parte conferințe, expoziții de artă, zone de gaming și cine exclusiviste. Proiectele vor fi în colaborare cu Visual Playground, One Night Gallery, WeDine sau Bucharest Gaming Week.

Despre bilete

Conform infomusic.ro, în momentul validării biletului, indiferent despre ce tip este vorba, participantul primește o brățară intactă ce îi asigură intrarea la festival. După ce biletul este scanat, participantul trebuie să păstreze brățara la mână pe toată perioada festivalui. Pierderea, avarierea ori distrugerera ei devine responsabilitatea participantului. În cazul în care ”biletul de intrare” este distrus, participantul este obligat să achiziționeze un nou bilet.

Calendarul festivalului

Main Stage

THE 1975 10 AUGUST | 23:45

THE NATIONAL 11 AUGUST | 23:45

JUNGLE 10 AUGUST | 22:00

RAZORLIGHT 11 AUGUST | 22:00

PALE WAVES 10 AUGUST | 20:15

MARIBOU STATE 11 AUGUST | 20:15

TENDER 10 AUGUST | 18:45

BLACK HONEY 11 AUGUST | 18:45

RED RUM CLUB 10 AUGUST | 17:15

ZOLA BLOOD 11 AUGUST | 17:15

Music Stage

SUBCARPATI

PREZINTA

IARMAROC 10 AUGUST | 21:00

IAMDDB 10 AUGUST | 23:00

KIDA (DJ SET) 11 AUGUST | 18:00

BOBBY BASIL 11 AUGUST | 21:30

AJ TRACEY 11 AUGUST | 22:45

Night Picnic

BUCHAREST

SYMPHONY

ORCHESTRA 9 AUGUST | 21:30

SON LUX 9 AUGUST | 23:00

After Party