Sumele adevărate pe care le-au primit concurenții Survivor 2022 pe săptămână. Cât au primit Războinicii EXCLUSIV

Survivor România este, fără îndoială, cel mai popular, dur și antrenant realiy-show din lume. Sezoanele filmate în Republica Dominicană au scos la iveală concursuri pline de adrenalină, probe solicitante și condiții precare de supraviețuire, pentru a testa limitele concurenților. Cu ce sume de bani au fost recompensați participanții emisiunii.

Probele solicitante, condițiile de supraviețuire extrem de dure, lipsa hranei și oboseala cruntă i-au pus la încercat pe concurenții de la Survivor România.

Atât Faimoșii, cât și Războinicii au trecut prin luni de foc, pentru a demonstra că au atuurile necesare pentru a rezista în cadrul competiției din Republica Dominicană.

Conform surselor playtech.ro, concurenții au fost plătiți pe măsura eforturilor sale. Acestea fiind spuse, participanții din tribul Războinicilor ar fi primit sume cuprinse între 800 și 1.500 de euro pe săptămână.

În ceea ce-i privește pe vedetele de la Faimoși, starurile au încasat onorarii mai mari, ce au variat între 2000 si 4500 euro, după cum urmează:

Sezonul 2022 de la Survivor România, prezentat de Daniel Pavel, a fost câștigat de Războinicul Alex Delea, cel care a învins-o pe Elena Chiriac, în marea finală din Republica Dominicană. Barmanul în vârstă de 26 de ani a ridicat marele trofeu și a luat premiul în valoare de 100.000 de euro.

În ultimele săptămâni au circulat diverse zvonuri în legătură cu o posibilă relație între Elena Chiriac și Cucu de la Noaptea Târziu, fostul Faimos de la Survivor 2021.

Horațiu Adrian Cuc ar fi declarat că a avut o relație amoroasă cu frumoasa șatenă, în perioada în care sportiva era plecată în Republica Dominicană, neavând acces la mijloacele de comunicare și la social media.

Întoarsă înapoi în România, Elena Chiriac a ținut să infirme speculațiile afirmate de Cucu, lansând un mesaj controversat pe rețelele sociale.

„Poate nu ați înțeles atunci despre ce era vorba. Vă explic eu: în lipsa mea, eu fiind fără acces la tehnologie/informații, acest individ (Cucu, n.r.) a decis să spună public că între noi a existat o RELAȚIE INTIMĂ.

Lucru pe care l-am „lămurit” când am ajuns acasă, cu toată diplomația. Am spus clar că între noi nu s-a întâmplat nimic NICIODATĂ. Am „negat această relație pentru că nu a existat niciodată.

Am fost strict prieteni/amici, până în punctul în care am văzut declarațiile lui (..) Am încercat să nu creez un caz, dar nu sunt trofeul nimănui”, a mărturisit Elena Chiriac pe contul său de Instagram.