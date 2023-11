Suma uriașă pe care cântă Gheorghe Turda de Revelion. Un bugetar o câștigă cam într-un an de muncă: ”Ar trebui să cerem dublu!” EXCLUSIV

Artistul Gheorghe Turda nu stă locului o clipă, nici la cei 75 de ani ai săi, fiind solicitat inclusiv la petrecerile românilor din diaspora. Dacă, la începutul lunii decembrie, el va cânta în Germania, iar de Crăciun va ajunge în Italia, Gheorghe Turda ne-a spus, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că, de Revelion 2024, are recitaluri pe Valea Prahovei. Am aflat și cu ce sumă va fi plătit.

Gheorghe Turda are o sănătate de fier, la vârsta lui, de 75 de ani, deși s-a zvonit, în urmă cu trei luni, că ar fi fost internat din cauza unei probleme grave de sănătate. A fost vorba însă despre o răceală ceva mai puternică, pe care a reușit să o trateze cu succes:

”Sunt bine, nu am nimic, nu știu de unde atâtea zvonuri, sunt puternic, am o sănătate bună, am concerte în țară, dar și în străinătate, în Germania și în Italia, pentru diaspora.

Eu îmi fac mereu analizele, mai iau niște vitamine, dar, în rest, nu am nevoie de nimic, mănânc sănătos, mă odihnesc bine, dorm nopțile, nu mai merg la petreceri, ca în tinerețe, ore întregi. Îmi fac recitalul și plec”, ne-a declarat Gheorghe Turda, pentru Playtech Știri.