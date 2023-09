Suma uriașă pe care a plătit-o Lidia Buble pentru o pungă de chipsuri, un salam și câteva bomboane: ”Dacă află mama, îmi rupe gleznele ca la pui”

Lidia Buble a avut parte de un șoc atunci când a văzut cât de are de plată la casa de marcat. Când a văzut bonul, nu i-a venit să creadă. A cumpărat câteva produse banale, o pungă de chipsuri, un salam și câteva bomboane, dar totalul a fost de-a dreptul strigător la Cer.

Lidia Buble a avut parte de o surpriză deloc plăcută când a mers la cumpărături. Îi place mult să meargă la supermarket, dar de acum și-a promis că nu va mai cumpăra nimic, pentru că prețurile au lăsat-o fără cuvinte.

Artista a vrut să arate tuturor cât de mult au crescut prețurile în ultima perioadă. Astfel, cu aproape 300 de lei, nu a reușit să umple deloc frigiderul. Din contră, a cumpărat doar alimente banale, dar de valoare exagerată.

„Haideți să vă arăt ce am cumpărat eu cu 250 lei. Am fost la cumpărături după o perioadă de timp și nu m-am mai uitat la prețuri. V-ați așezat, stați jos că nu sunteți pregătiți. Am cumpărat o pungă de chipsuri cu trufe pentru că sunt preferatele mele și nu le-am mai găsit de mult timp.

O cutie de praline cu vișine, o cutie de salam uscat. O pungă de biscuiți cu brânză și susan. Aici avem o bucată de brânză cu trufe. Trufele astea sunt așa de scumpe, spui că-s diamante. Și o pită țărănească. Bravo, Lidia, ești fată de casă. Așa femeie, da, pe economie!”, spune artista în videoclipul postat pe Instagram.