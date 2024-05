Suma uriașă cheltuită de soția lui What’s Up pentru a deveni vedetă! Artistul a dat-o de gol în direct la PRO TV: „Îmi luam garsonieră de banii ăștia”

După ce a divorțat de Simina, femeia care i-a fost aproape foarte mulți ani, What’s Up a decis să se recăsătorească. Însă după ce a mai trecut printr-o relație.

La scurt timp după divorț, artistul a început o relație cu artista Alice Badea, care i-a devenit și logodnică, însă relația lor s-a terminat după ce au ajuns la poliție, din cauza unor scandaluri în cuplu.

Apoi, despre What’s Up se știa că este singur, însă a uimit pe toată lumea când a anunțat că s-a căsătorit din nou! Invitat în emisiunea „Vorbește Lumea”, de la PRO TV, cântărețul a oferit detalii despre relația lui.

„A fost dragoste la prima vedere. Eu am 35 și ea are 24, sunt 11 ani între noi. După ce ne-am împrietenit, am chemat-o la studio cu vrăjeala mea. Am auzit că e cântăreață. Ea a venit să cântăm și în două-trei zile eram împreună deja. Eu în momentul în care am văzut-o și așa frumoasă și mai și cânta, am zis, «Băi, e perfect. E pentru mine situația».

Și cam asta a fost. Cioacă totală. Pentru noi a fost o nuntă mare, pentru că au venit oameni cu suflet care au vrut să ne vadă în propria noastră prostie. Am avut dar de nuntă de la 50 de lei, 50 de euro, 1.000 de euro. Nu despre bani a fost. Și cam asta a fost nunta noastră”, a spus What’s Up la PRO TV.

20.000 de euro pentru un videoclip

După ce a dezvăluit că partenera lui de viață este și ea cântăreață, What’s Up a spus în direct la „Vorbește Lumea” și cât a cheltuit soția lui pentru primul ei videoclip solo, care va fi lansat în curând.

„Este piesa ei singurică. Fratele meu Nek, care are grijă de Tzancă Uraganu, Salam și toți băieții, alături de el am făcut acest proiect. Am semnat un contract pentru MiKY ME. Mândria noastră cea mai mare este că acest om a avut încredere să dea… Eu nu aș fi dat, eu îmi luam garsonieră de banii ăștia! A dat 20.000 de euro pe primul ei clip. Mie mi se pare o sumă colosală”, a spus artistul.

Chiar dacă aceasta va fi prima ei melodie solo, Miky Me a lansat, în luna octombrie a anului 2022, o melodie alături de soțul ei, What’s Up: „Vom dan$a”. Doar că aceasat nu a avut deloc succes: în mai bine de un an, are aproape 10.000 de vizualizări pe YouTube.