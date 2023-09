Suma pe care un român a plătit-o pentru o apă și un șezlong în Grecia. Prețurile sunt mai mici decât în România

Din ce în ce mai mulți români preferă să-și petreacă vacanțele peste hotare, din cauza prețurilor exagerat de mari de pe litoralul românesc. În plus, au parte de condiții mult mai bune. Este și cazul unui turist român, care a povestit experiența sa din Grecia!

Suma pe care un român a plătit-o pentru o apă și un șezlong în Grecia

An de an, românii se îndreaptă, în sezonul estival, către alte destinații, precum Grecia, Italia etc. Sezonul estival de vară a început pe litoralul românesc, însă mulți români evită să meargă din cauza prețurilor foarte mari.

De exemplu, un turist român a povestit că a avut parte de o surpriză în Halkidiki, Grecia. Pentru un singur șezlong, umbrelă, frappe și o apă, a plătit o sumă ridicolă de doar 4 euro, notează Gândul.ro.

În schimb, la noi pe litoral, în stațiunea Mamaia, un șezlong costă 6 euro pentru închiriere. Asta cel mai ieftin, pentru că mulți s-au plâns că au dat chiar și 75 de lei pe un singur șezlong.

Nici cazările nu sunt deloc ieftine în Mamaia. Anul acesta, o singură noapte de cazare a ajuns să coste cât 2 luni de chirie în București. Un apartament, cu vedere la lac și la mare, aflat la doar 70 de metri de plajă, poate fi închiriat cu 3.000 de lei pe noapte (pentru doi adulți și doi copii). În plus, apartamentul are două dormitoare și o sufragerie dotată cu canapea extensibilă.

Cele mai scumpe cazări sunt în Mamaia

Per total, cele mai mari prețuri sunt în stațiunea Mamaia, unde ofertele de cazare pot trece lejer de 1.000 de euro pe noapte, în funcție de facilitățile cazării:

Hotel 4 stele, mic dejun și cină incluse – 1.670 euro

Hotel 4 stele, mic dejun inclus – 1.272 euro

Hotel 4 stele, mic dejun inclus – 1.147 euroHotel 4 stele, mic dejun inclus – 864 euro

Hotel 3 stele, mic dejun inclus – 747 euro

Hotel 3 stele – 724 euro

Hotel 3 stele – 828 euro

Apartament 2 camere – 1.087 euro

Apartament 2 camere – 873 euro

Apartament 2 camere – 1.055 euro.

