Suma pe care trebuie să o plătești pentru un an de vechime în muncă. Poți cumpăra maxim 6 ani până la finalul lui 2024

Românii care nu sunt pensionari pot să încheie contract de asigurare retroactivă la pensie, până la sfârșitul anului 2024, și să cumpere maximum 6 ani de vechime. Suma ce trebuie achitată nu este însă pentru oricine. Cât plătești pentru un an de vechime de muncă, potrivit prevederilor legislative.

Un cetățean român care nu are calitatea de pensionar și nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale poate încheia contract de asigurare retroactivă la pensie și să își cumpere vechime în muncă.

Ce trebuie să faci pentru a cumpăra an vechime în muncă, astfel încât să te bucuri de pensie

Contractele de asigurare retroactivă la pensie se încheie de către cetățenii români care nu au plătit cotizație la statul român cu Casele Teritoriale de Pensii din unitatea administrativ-teritorială de care aparțin, până la finalul anului 2024, potrivit informațiilor comunicate prin lege.

Cetățenii care vor să cumpere ani de vechime în muncă, pentru a beneficia apoi de pensie din partea statului român, pot să își aleagă venitul asigurat. Acest trebuie să fie însă, cel puțin egal cu valoarea salariului minim brut pe economie, care se află în vigoare la data încheierii contractului de asigurare.

Cât plătești pentru un an de vechime în muncă

În prezent, salariul minim brut pe economie în România este în valoare de 3.300 lei. Pentru fiecare lună asigurată la stat, persoanele care vor să își cumpere vechime în muncă trebuie să plătească contribuţia de asigurări sociale aferentă asigurării retroactive la nivelul salariului minim pe economie.

Cu alte cuvinte, persoanele care vor să își cumpere vechime în muncă trebuie să plătească, pentru o lună asigurată la stat, suma de 825 de lei. Un an de vechime costă, așadar, 9.900 lei. Aceasta este suma totală pe care un cetățean care nu are calitatea de pensionar trebuie să plătească pentru un an de vechime.

Ce sumă trebuie să scoți din buzunar pentru a cumpăra maximul de 6 ani în 2024

Așa cum am menționat și în prima parte a acestui material, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot să cumpere vechime în anul 2024 maximum 6 ani de zile, după cum prevede legea în vigoare. Termenul de 6 ani trebuie prevăzut în contractul încheiat cu Casa Teritorială de Pensii.

Pentru un contract de cumpărare a 6 ani de muncă vechime, încheiat cu Casa Teritorială de Pensii în perioada ianuarie – iunie 2024, cetățenii români vor trebui să achite, în total, cuantumul de 59.400 lei pentru asigurarea retroactivă, după cum notează Economica.net.