Suma colosală pe care CFR Cluj o înghite lunar. Campioana României se poate mândri cu o dominație aproape totală în Liga 1, în ultimii ani, cu patru titluri consecutive, ce s-au adăugat primelor trei. La ora actuală, echipa antrenată de Dan Petrescu este lider, la 8 puncte distanță de rivala FCSB. Dar lucrurile nu stau chiar pe roze la CFR Cluj, situația financiară nefiind una strălucită, în ciuda aparențelor.

Suma colosală pe care CFR Cluj o înghite lunar. Campioana a reușit să „lege” a doua victorie la rând, după 2-1 cu Rapid. Reușita a venit, însă, târziu, după ce ardelenii fuseseră egalași de adversari, la fel ca în partida cu Gaz Metan, scor 2-1 tot pentru echipa din Gruia.

CFR Cluj venea, înaintea celor două victorii, după o serie de 4 egaluri consecutive, lucru rarisim pentru trupa antrenată de Dan Petrescu. Iar în majoritatea partidelor, clujenii au fost egalați pe finalul întâlnirilor, semn că defensiva nu mai e la nivelul celei din alți ani.

„Pot să spun că am fost penibili acum, în repriza a doua. Pe-ni-bili! E a cincea oară când suntem egalaţi, nu mai e întâmplare. Dacă jucăm aşa, în play-off vom face zero puncte în zece meciuri. Zero puncte!֧“, a tunat Dan Petrescu (54 de ani), după partida cu Rapid.