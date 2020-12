Sucul minune care te scapă de răceli. În plus, e și foarte gustos

Iată un suc natural care are numeroase efecte benefice în sezonul rece. Află cum se prepară acesta și de ce trebuie să îl consumi. Se prepară cu mango, fructiul pasiunii și echinaceea, și este bun pentru imunitate.

Sucul minune care te scapă de răceli

Fructele care au culoare roșie sau portocalie luptă împotriva răcelilor şi gripei. Ele sunt extrem de bogate în antioxidanţi și te feresc de o mulţime de boli chiar şi mai grave.

De altfel, mango este o sursă excelentă de vitamina A, ce asigură funcționarea corectă a sistemului imunitar, ajutând la menținerea nivelului optim de leucocite (celule albe), care te protejează de infecții. De asemenea, fructul pasiunii este bogat în vitamina C, dar și alți nutrienți care întăresc imunitatea și ameliorează simptomele astmului. În plus, antioxidanții pe care îi conține fructul pasiunii au proprietăți antiinflamatorii și protejează celulele.

Nu în ultimul rând, echinacea este un remediu natural bun pentru ameliorarea simptomelor de gripă și răceală, precum tusea, durerile în gât, nasul înfundat. Iar merele lubrifiază plămânii și scad riscul de apariție a colilor respiratorii, precum astmul sau bronșita. Portocalele te ajută la reglarea tensiunii arteriale, îți mențin sănătatea oaselor, previn pietrele la rinichi, dar sunt benefice și pentru piele.

Ingrediente și mod de preparare suc natural pentru imunitate

Această băutură revigorantă se prepară foarte simplu și, așa cum am văzut, are numeroase beneficii pentru sistemul imunitar.

Ingrediente pentru două pahare:

un mango mic

un măr

2 bucăţi fructul pasiunii

sucul de la o portocală

o linguriţă de echinacea

apă minerală (opţional)

Mod de preparare:

Mai întâi, taie fructul de mango pe din două, de-a lungul sâmburelui, care se îndepărtează după aceea. Se separă pulpa cu ajutorul unei linguri, apoi se taie în bucăți și se introduce în blender ori în robotul de bucătărie. Apoi, trebuie să cureți mărul de coajă și de cotor și să tai în bucăți. Se adaugă și mărul în blender peste mango și se mixează până se obține o pastă fină. Taie fructul pasiunii pe din două, apoi adaugă peste toate pireul de măr și de mango. Se mai adaugă și sucul de portocală și de echinaceea, apoi se amestecă încă puțin. Se mai poate subţia totul cu puţină apă minerală, conform csid.

Beneficiile fructului pasiunii

Fructul pasiunii este un fruct care are multe beneficii pentru organism. Acesta are în compnență calciu, fierul, beta-caroten, vitaminele din grupa B şi vitamina C. Fructul pasiunii este considerat un fruct de pădure cu gust dulce-acrișor și gust armoat. Are o de culoare violetă, galbenă sau portocalie.