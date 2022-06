Subiecte Bacalaureat 2022 la limba română. Ce a picat la examenul scris

Subiecte Bacalaureat 2022 la Limba română. Astăzi, pe 20 iunie 2022, elevii claselor a XII-a încep examenele de Bacalaureat 2022. Începând cu ora 9:00 elevii vor da primul examen din această sesiune de BAC 2022. Este o zi plină de emoții pentru cei peste 151.906 de elevi, care au terminat anul acesta clasa a XII-a. Conform informațiilor venite de la Ministerul Educației, aproximativ 40.000 de elevi nu s-au înscris la sesiunea de BAC din acest an. Vă vom prezenta subiectele care au picat la examenul la Limba și Literatura Română, imediat ce acestea vor fi disponibile.

Începând de astăzi, 20 iunie 2022, elevii claselor a XII-a vor da examenul maturității îndreptându-se spre învățământul universitar. Astăzi, de la ora 9:00, vor avea primul examen, extrem de important, la Limba și Literatura Română.

Din totalul de elevi înscriși, 151.906 elevi, conform Ministerului de resort, s-au înscris doar 126.454 de elevi. Restul, de aproximativ 40.000 de elevi nu au au fost înscriși la primul examen de BAC 2022 din sesiunea de vară, iunie-iulie 2022.

Din numărul de elevi înscriși, 111.329 reprezintă elevii claselor a XII-a din generația curentă. Datele mai arată că 15.125 de elevi sunt din seriile anterioare. Aeștia nu au reușit să treacă de sesiunile de BAC din anii anteriori. Cu alte cuvinte, 40.577 de elevi nu vor susține examenele de anul acesta, din sesiunea de vară a Bacalaureatului din 2022.

Astăzi, 20 iunie, va avea loc primul examen din sesiunea de vară, la Limba și Literatura Română. Conform ME, sunt stabilie clar regulile legate de redactarea lucrărilor:

Ieri seară Ministerul Educației a emis un comunicat în care sunt specificate clar regulile de intrare în sălile de examinare, după cum umează:

„Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.”, se mai arată în comunicatul Ministerului Educației.