Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă. Astăzi este ultimul pas pentru cel puțin 5.500 de elevi de Clasa a XII-a. Conform calendarului, candidații vor da examenul de probă scrisă la Limba maternă. La fel ca și la celelalte examene, accesul în sălile de examen va începe la 8:30. Ulterior, de la ora 9:00 elevii vor primi subiectele, rezolvarea acestora având trei ore de lucru.

Astăzi ultimul examen din sesiunea de Bacalaureat 2022

Ziua de 23 iunie 2022 este ultima zi de examene din sesiunea de vară pentru Bacalaureatul de anul acesta. După susținerea acestui ultim examen, pe 27 iunie vor fi publicate primele rezultate, începând cu ora 12:00. Tot pe 27 iunie, dar de la ora 18:00, se vor putea depune contestațiile. Soluționarea acestora se va face între 28 – 30 iunie 2022, iar pe 1 iulie 2022 se vor afișa rezultatelor finale.

Particularitatea BAC-ului de anul acesta, una negativă din păcate, este numărul mic de elevi înscriși, în raport cu 2020, de exemplu. Conform datelor Ministerului Educației, la sesiunea de BAC 2022 s-au înscris 126.000 de elevi de liceu, cu aproape 30.000 mai puțini decât în anul 2020. Din acest număr, peste 5.550 de candidați vor susține astăzi proba la Limba maternă.

Absolvenții claselor a -XII a, care aparțin următoarelor minorități, susțin astăzi proba Eb) a examenului de Bacalaureat 2022.

maghiară,

germană,

sârbă,

slovacă,

croată,

italiană,

ucraineană,

turcă.

Regulile de intrare la examene și ora primirii subiectelor

Ca și în cazul celorlalte examene din sesiunea de Bacalaureat, elevii vor intra în sălile de examinare din cele peste 800 de centre, începând cu ora 7:00, ulterior de la ora 9:00, primind subiectele. Ca și în celelalte zile de examinare elevii vor avea un plus de 15 minute pentru completarea corectă a foilor de examinare.

Așa cum s-a întâmplat în fiecare an, toate probele au fost monitorizate audio-video. Normele ME spun că elevilor nu le este permis accesul în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. Nerespectarea dispoziţiilor duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Candidații pot intra în sesiunea de toamnă

Pentru a fi considerați promovați, inclusiv la acest examen, candidații vor avea nevoie de nota minimă, 5, iar ca medie generală pentru sesiunea de BAC din această vară media minimă de promovare este 6. În cazul în care un candidat nu va promova BAC-ul, se va putea înscrie și la sesiunea de toamnă, confom calendarului de mai jos:

Calendarul examenelor de Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă

18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe,

16 august 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă,

17 august 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă,

18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă,

19 august 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă,

22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A,

24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B,

25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D,

26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C,

31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00),

1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor,

3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale.

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă

Elevii examinați la Limba și Literatura Maternă au avut trei ore ca timp de rezolvare a subiectelor de astăzi. Conform datelor Ministerului Educației, cei mai mulți candidați la acest ultim examen din sesiunea de Bacalaureat 2022 sunt în vestul țării, la fel ca și în ceilalți ani. Subiectele de astăzi vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației după ora 15:00, conform normelor impuse prin Ordonanța de ministru emisă anul trecut.