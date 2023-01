SUA, decizia care pune România sub lupa Moscovei. Războiul lui Putin, cu un picior în țara noastră

Decizia Pentagonului de a-și trimite elita militară în țara noastră ar putea pune multă presiune pe România, fiind astfel expusă unui real pericol venit din Moscova. SUA a anunțat recent trimiterea a mii de soldați americani la baza militară Mihail Kogălniceanu, acolo unde coordonarea trupelor și sistemelor de armament americane va fi făcută de un general cu două stele și mai mulți ofițeri de stat major. În urmă cu puțin timp, contraamiralul dr. Constantin Ciorobea a explicat ce riscuri aduce această mișcare a SUA.

Pe lângă anunțul regrupării în România a uneia dintre cele mai puternice forţe de asalt aerian din lume, Divizia 101 Aeropurtată a SUA, Pentagonul a mai anunțat că va trimite la baza militară Mihail Kogălniceanu un general cu două stele și ofițeri de stat major, care vor avea misiunea de a coordona trupele și armamentul american. Potrivit analiștilor de război români, această mișcare este una care ar putea crea probleme la Moscova, având în vedere că mărirea funcției celor care coordonează trupele și armamentul a crescut, fiind aduși experți americani care să țină sub control orice mișcare.

Contraamiralul (r) dr. Constantin Ciorobea, ex-locţiitor al şefului Secţiei operaţii informaţionale din comandamentul NATO din Italia, a explicat că noile schimbări la nivelul coordonării trupelor americane vor crește gradul de alertă în Moscova, fiind idenificate acțiuni clare venite dinspre SUA și nu doar o prezență pasivă a trupelor americane, așa cum exista până acum.

Constantin Ciorobea a explicat, de asemenea, ce decizii în plus va putea lua comandantul trimis de SUA și cum poate schimba această mutare percepția Kremlinului vizavi de implicarea României în acest război.

„Un astfel de general cu două stele are un soi de libertate de manevră după ce și-a primit funcția și misiunea. Are responsabilitatea îndeplinirii misiunii prestabilite și are la dispoziție chiar și bugetul necesar. Este foarte important de spus că Divizia 101 Aeropurtată este printre sigurele unități care au propria aviație.

Astfel, unitatea deține propriile tancuri, blindate de toate felurile, dar și aeronave și, practic, în luptă nu are nevoie să ceară alt sprijin aerian. Această mobilitate și posibilitate de lovire a Diviziei 101 Aeropurtate a deranjat teribil la Moscova, iar numirea unui general la comanda militarilor aflați în România va aduce mai mult ca sigur dureri de cap suplimentare Kremlinului”, a precizat contraamiralul.