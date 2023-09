Străinii, fascinați de dulciurile românești! Ce le-a plăcut mai mult dintre Măgura, ciocolata Rom, pufuleții Gusto sau turta dulce

Pufuleții, ciocolata Rom, turta dulce, halvaua, toate acestea ne aduc aminte de gusturile copilăriei. Cu toate acestea, puțini sunt cei care le mai apreciază astăzi la adevărata lor valoare. O fac, în schimb, din plin străinii, care ajung la noi în țară și le savurează din plin. Iată care sunt dulcirile preferate a doi vloggeri canadieni.

JetLagWarriors este un cuplu de canadieni format din Steve și Ivana, iar vloggerii călătoresc peste tot în lume pentru a trăi cele mai interesante experiențe și a își crea cele mai frumoase amintiri.

Dar nu uită nici de urmăritorii lor de pe Youtube, cărora la împărtășesc, prin vlogurile lor, frumusețile locurilor prin care ajung, dar și aspecte care țin de gastronomie.

Recent, cei doi au vizitat mai multe multe orașe din România și s-au arătat de-a dreptul impresionat de țara noastră. Dar pentru a face ceva mai diferit, ei au decis să facă un vlog prin care să le străinilor și celebrele dulciuri românești.

De la turtă dulce, la cozonac Boromir și ciocolată Rom, vezi în rândurile de mai jos care dintre gustările încercate de cei doi au fost pe placul lor mai mult.

Acum încercăm halviță cu alune, s-a cam topit, că este și foarte cald aici. E ca un fel de bezea, cred, dar e foarte bună. Ne-am luat și un fel de baton sănătos, dar e destul de bun. Interiorul e foarte uscat, dar partea exterioară e umedă și are o textură diferită, ciocolată, unt, e chiar bun. E marcă românească, din Carrefour. Halva cu cacao. E chiar bun.”, spun aceștia, în timp ce savurează din bunătăți.

Avem renumita ciocolată Rom, iar când plecăm din România cu siguranță o să le ducem apropiaților, scrie București pe ciocolățică și e plină de rom! E super bun, are rom extra, e chiar o gustară bună, le-am mai dat și brazilienilor ultima dată când am plecat din România și le-a plăcut la nebunie.

”Ni s-a mai recomandat și napolitana Joe, e prima dată când mâncăm asta, cred că avem și noi ceva de genul acasă. E o gustare chiar bună și asta, nu e nici prea dulce.

Acum avem Covrigi pentru bere, cred că e ca un fel de pâine tare sau ceva de genul ăsta. Sunt sărați și tari, dar cred că chiar merg la bere. Sunt buni, au gust de covrigei americani, aș bea o bere acum.

O altă gustare super cunoscută aici se numește Toortitzi. Și ăștia sunt buni, chiar sunt buni, merg parcă lângă un sos de iaurt sau ceva.

Acum e o altă gustare care e renumită pe aici, un cozonac de la Boromir, are și rahat, ciocolată. Pare ca ceva ce ar face bunica, deci cred că e delicioasă. Miroase frumos de cum îl deschizi, miroase a rom, miroase cumva a Panettone, pâinea dulce italiană.

Încercăm și turtă dulce, e preferata mea, e chiar bună, Doamne, parcă e scoasă din cuptor și e foarte moale și dulce. Îmi place tare!!! E preferata mea de până acum!

Hai să vedem cum e și această Măgura, e delicioasă, pare totuși familiar cu prăjiturelele noastre. Asta e cu nucă de cocos. Mai avem și ciocolatele Primola și Poiana, astea două sunt cele mai recomandate. Una e cu cireșe, iar alta e cu alune și stafide. Primola are gust mai dulce, dar Poiana parcă are gust mai de ciocolată, adică gust mai puternic de ciocolată.

Acum, ceva sărat și am ales Chio cu Ketchup, dar are așa o textură canadiană, ia să vedem dacă e la egalitate cu chipsurile de acolo. Are de fapt o aromă rusească, e o aromă interesantă. Mie îmi plac mult chispurile, dar astea nu sunt neapărat chipsuri cu ketchup, nu au gust puternic de ketchup cum mă așteptam.”, au mai spus cei doi turiști străini.