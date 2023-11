Steliana Sima a dat cărțile pe față! Ce face cântăreaţa pentru a arăta aşa bine, trucul pe care îl are de ani de zile VIDEO EXCLUSIV

Steliana Sima este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară. La vârsta de 58 de ani, artista pare că întinerește pe zi ce trece și nu este de mirare, căci Steliana are foarte mare grijă de aspectul său fizic. Artista a fost prezentă de curând la un eveniment organizat în Capitală și a vorbit în exclusivitate pentru Playtech Știri despre modul în care reușește să se mențină atât de bine. Totodată, am aflat și care este cea mai mare slăbiciune a sa!

Steliana Sima, despre stilul de viață sănătos! Nu se abate de la reguli: “Nu țin cont”

Interpreta de muzică populară pune un accent deosebit pe aspectul său fizic. La vârsta de 58 de ani, artista se menține extraordinar de bine, iar de la an la an pare că întinerește. Steliana Sima ne-a spus secretul său și nu se abate niciodată de la reguli! În exclusivitate pentru Playtech Știri, am aflat cum reușește Steliana să țină timpul în loc:

“Întotdeauna am grijă de mine. Am grijă cât mănânc, ce mănânc și sigur că în fiecare zi, dimineața când mă trezesc, am grijă să beau 2 pahare de apă pe stomacul gol, îmi aplic o cremă, îmi fac masaj facial special, atât dimineața cât și seara. Beau un pahar de apă și înainte de fiecare masa, înainte cu jumătate de oră. Ajută mult la digestive și te umflă un pic. Sunt mai mulți factori benefici. Nu țin cont de orele de masă, într-adevăr…”, ne-a spus Steliana Sima, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

CITEȘTE ȘI: Cântăreaţa de muzică populară, surprinsă în costum de baie, la 58 de ani. Nu ai văzut-o aşa niciodată!

Care este slăbiciunea Stelianei Sima: “Ador”

Fiecare persoană are o anumită slăbiciune. Iată că, Steliana Sima a stat de vorba cu reporterul Playtech Știri și i-a devăzuluit care este slăbiciunea ei. Știm deja că are un stil de viață sănătos și nu se abate niciodată, cu excepția cazurilor în care… există pâine pe masă! Artista recunoaște că adoră atât de mult pâinea, încât ar putea să mânance doar pâine.

“Nu am un program, dar când mănânc am grijă cât mănânc. Dacă ar fi după mine, aș mânca pâine pe pâine, pâine cu pâine, deci ador pâinea. Aș mânca pâine goală! Ador pâinea sub orice formă, fie că este prăjită, fie că este senviș, fie că este baghetă.”, ne-a spus Steliana Sima în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Steliana Sima a vorbit și despre viața de artist! Cântăreața ne-a dezvăluit că nu vor mai fi atât de multe evenimente, însă se pregătește intens pentru filmările de sărbători:

“S-a cam încheiat maratonul evenimentelor, iar acum intrăm în maratonul filmărilor de sărbători, dar a fost un an foarte bun!”

CITEȘTE ȘI: Semnul care a prevestit problema lui Petrică Mîțu Stoian. Steliana Sima a povestit ce a pățit când a atins-o